Giornata mondiale contro la poliomielite: il Comune e l’obelisco si illuminano di rosso

Follonica (Grosseto). Oggi, venerdì 24 ottobre, il Rotary Club Follonica organizza un evento di sensibilizzazione sul tema della cura e assistenza verso i popoli che non hanno la possibilità di accedere alla prevenzione per combattere la poliomielite, in occasione della giornata mondiale “End Polio Now”.

La poliomielite è una malattia altamente contagiosa, che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore a 5 anni e che viene trasmessa da una persona all’altra, di solito attraverso l’acqua contaminata, a causa di un virus conosciuto col nome di poliovirus. Può attaccare il sistema nervoso e, in alcuni casi, portare alla paralisi. Anche se non esiste una cura, esiste un vaccino sicuro ed efficace usato per immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini in tutto il mondo.

A tal proposito, al fine di sensibilizzare i cittadini sul tema, l’amministrazione comunale di Follonica ha concesso il patrocinio all’evento e, da stasera alle 19 e fino a domani, illuminerà di rosso, colore simbolo della lotta alla poliomielite, la facciata del palazzo comunale e l’obelisco in piazza Sivieri, nella quale sarà presente un gazebo per fornire informazioni.