Home GrossetoDiagnosi dei noduli della tiroide: tecnologia d’avanguardia al Misericordia
GrossetoSaluteSalute Grosseto

Diagnosi dei noduli della tiroide: tecnologia d’avanguardia al Misericordia

Riconoscimento internazionale dell'attività diagnostica

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 26 views

Grosseto. Pubblicato dalla rivista scientifica internazionale «International Journal of Molecular Sciences» (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40362461/) un nuovo lavoro scientifico della Uosd Endocrinologia di Grosseto che, con la collaborazione dell’Unità operativa di Anatomia patologica, diretta dal dottor Nicola Libertà De Carli, e alla Uos Patologia clinica molecolare, diretta dalla dottoressa Maja Rossi, ha riportato i risultati dell’applicazione dell’innovativa tecnica molecolare «Next Generation sequencing» su agoaspirato tiroideo nell’ospedale Misericordia di Grosseto.

«Tale tecnologia – dichiara il dottor Capezzoneha permesso di stabilire con estrema precisione la diagnosi di natura dei noduli tiroidei soprattutto nelle lesioni indeterminate, cioè quelle dove la citologia tradizionale non è in grado di distinguere la natura benigna o maligna del nodulo tiroideo. Questa tecnologia d’avanguardia è attualmente disponibile nelle due strutture ospedaliere dell’Azienda Usl Toscana Sud-Est di Grosseto e di Arezzo. Inoltre, grazie alla stretta collaborazione tra Anatomia patologica ed Endocrinologia, con la collaborazione del dottor Elio Marchetti, è stato attivato al Misericordia un percorso diagnostico di citologia tiroidea che permette in casi selezionati una rapida risposta anche nell’arco delle 48 ore».

«Questa presa in carico multidisciplinare – conclude il dottor Capezzone permette di assicurare agli utenti una gestione ottimale della patologia tiroidea particolarmente frequente nel nostro territorio». 

Nella foto, da sinistra: Nicola Libertà De Carli, direttore di Anatomia patologica, ⁠Maja Rossi, direttrice dell’Uos Patologia clinica molecolare,  ⁠Elio Marchetti, della Citologia tiroidea, ⁠Marco Capezzone, direttore dell’Uosd Endocrinologia.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Randagismo: il Consiglio provinciale approva la mozione per...

Abbattimento di 215 alberi: le associazioni propongono un...

Carta “Dedicata a te” 2025: pubblicato sul sito...

“Infrastrutture e sviluppo”: la Cisl unisce politica e...

Acquedotto del Fiora, poker di interventi sulla dorsale:...

“Grosseto e il volontariato: come attrarre nuove energie”,...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: