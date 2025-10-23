Home GrossetoCircolo cacciatori: il Comune estende la concessione per l’utilizzo della sede
Circolo cacciatori: il Comune estende la concessione per l’utilizzo della sede

L'associazione si trova a Montepescali

Grosseto. La Giunta ha stabilito l’estensione della concessione dell’immobile in piazza Liberi Statuti 5/6 al Circolo cacciatori di Montepescali Acli Aps per attività ricreative, culturali e artistiche. L’associazione avrà così la gestione unitaria dell’intero immobile.

“L’estensione della concessione dell’immobile di Montepescali a una realtà importante per il nostro territorio – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al patrimonio Riccardo Ginanneschinasce dalla necessità di garantire continuità e facilità di gestione per un punto di riferimento alla comunità in socialità, eventi e opere di interesse generale. Con questa azione intendiamo valorizzare il patrimonio culturale e avere un impatto positivo sulla comunità per la promozione della coesione sociale”.

