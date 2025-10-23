“Il lungo viaggio dei diritti”: un incontro per ripercorrere la storia della società massetana

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 25 ottobre, alle 17, in occasione della ricorrenza degli 800 anni dalla nascita del Libero Comune, il Lions Club Alta Maremma, in collaborazione con il Comune di Massa Marittima, organizza, nella sala polivalente “Fonti dell’abbondanza “, un incontro pubblico sul tema “Il lungo viaggio dei diritti: tra statuti medioevali e conquiste moderne con un occhio a Massa di Maremma”.

Dopo il saluto del presidente del Lions Club Alta Maremma Adriano Mazzoni, interverranno Maria Luisa Massai e Marco Paperini. Modererà Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima.

Con l’ausilio di immagini e filmati, l’incontro propone un viaggio nella storia della società e dei diritti individuali, dal Medioevo ad oggi, con un occhio particolare sul raccontare la storia generale tramite la storia locale, quella di Massa che quest’anno festeggia l’ottocentesimo.

Il Lions Club Alta Maremma, guidato da Adriano Mazzone, inizia così la sua annata lionistica a Massa Marittima, dove è stato costituito nel 1966.

“Massa Marittima è stata, fin dal Medioevo, una società con una solida autocoscienza cittadina, capace di darsi regole di convivenza che disciplinavano la vita della comunità, inclusi gli aspetti legati alla vita mineraria – afferma Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima -. Oggi parlare di diritti e della loro evoluzione ci ricorda quanto siano frutto di un cammino collettivo di partecipazione e responsabilità. Ringrazio il Lions Club Alta Maremma per aver scelto di arricchire le celebrazioni degli 800 anni dalla nascita del Libero Comune con questa importante iniziativa attraverso cui aprire anche la consuetudinaria attività annuale”.