Ragazzi con disturbo specifico di apprendimento: ecco i laboratori sul metodo di studio

L'iniziativa è in programma a Gavorrano

di Redazione
Gavorrano (Grosseto). Partirà tra novembre e dicembre la seconda edizione dei laboratori sul metodo di studio rivolti a bambini e ragazzi con disturbo specifico di apprendimento, in particolare agli alunni di quarta e quinta elementare e di prima e seconda media.

L’obiettivo è fornire strumenti pratici e strategie efficaci per migliorare l’autonomia nello studio, la gestione del tempo e la comprensione dei testi, in un ambiente sereno, inclusivo e motivante.

Il progetto è promosso e finanziato dall’associazione Operazione Cuore, con il patrocinio del Comune di Gavorrano, in collaborazione con l’Associazione italiana dislessia.

La dottoressa Annalisa Morganti dirigerà e coordinerà le attività proponendo un approccio innovativo che valorizza i diversi stili di apprendimento e incoraggerà i partecipanti a scoprire il proprio metodo di studio personale.

Un’iniziativa importante, che testimonia l’impegno delle associazioni promotrici e del Comune di Gavorrano nel sostenere percorsi educativi di qualità e inclusione scolastica.

Periodo di svolgimento: novembre – dicembre 2025
Luogo: I bagnetti a Gavorrano

Per iscrizioni contattare il numero 351.5680436.

