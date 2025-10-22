Home Colline MetallifereLavori di AdF: possibili disagi in alcune vie del paese
Lavori di AdF: possibili disagi in alcune vie del paese

L'intervento è in programma venerdì 24 ottobre

di Redazione
Roccastrada (Grosseto). Venerdì 24 ottobre AdF sarà al lavoro a Roccastrada, per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via dei Fiori.

I lavori

I lavori potrebbero determinare,dalle 8.30 alle 12, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via dell’Armatore, via del Falegname, via del Minatore, via del Carpentiere, via del Muratore, via del Tubista, via del Fabbro, via dei Fiori, via delle Case Nuove, via dei Giardini, via dei Gerani e via delle Rose. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

