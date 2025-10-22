Home Attualità“La grande sfida”: cooking show dei sindaci al mercato coperto nel nome della solidarietà
“La grande sfida”: cooking show dei sindaci al mercato coperto nel nome della solidarietà

L'iniziativa è in programma sabato 25 ottobre

Follonica (Grosseto). Sabato 25 ottobre, al mercato coperto di Follonica, sei sindaci della provincia di Grosseto si cimenteranno in una serata di cooking show per sostenere la prevenzione e le cure oncologiche negli ospedali della provincia di Grosseto.

Alle 20.00 verranno accesi i fuochi  dando il via a una serata di passione per la cucina e solidarietà.

Durante la serata, i punti di ristoro del mercato coperto resteranno aperti: ognuno potrà scegliere dove e cosa degustare, tra tante proposte diverse, in un’atmosfera da vero street food solidale.

Matteo Buoncristiani, sindaco di Follonica, afferma: «Siamo felici di ospitare a Follonica, nel nostro MeQ, un evento che unisce il buon cibo a un obiettivo così importante. ‘La grande sfida’ è la dimostrazione che soprattutto quando si tratta di solidarietà le nostre comunità sanno fare squadra con entusiasmo e generosità. Vedere i colleghi sindaci mettersi in gioco ai fornelli per la prevenzione e la cura oncologica è un segnale forte e commovente. Anche io mi metterò in gioco! Invitiamo tutti a partecipare, a divertirsi e a gustare le tante proposte dello street food solidale, perché ogni piatto, ogni risata contribuiranno a una causa che ci sta profondamente a cuore e sostiene i nostri ospedali provinciali».

Informazioni e prenotazioni: cell. 334.1415167.

