“Una città che abbraccia gli ultimi”: continua la Settimana della Bellezza

Grosseto. Prosegue la Settimana della Bellezza, il festival promosso dalla Diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia, che ogni anno propone momenti di incontro, dialogo e testimonianza sul tema della bellezza come via di umanizzazione e di fede.

La quarta giornata, in programma martedì 21 ottobre, sarà dedicata al tema: “Una città che abbraccia gli ultimi. Esperienze che diventano casa” e si articolerà in due momenti di confronto e testimonianza.

Il programma

Al mattino, fra Mauro Billetta, don Enzo Capitani e Mirko Santiccioli incontreranno gli studenti delle scuole superiori di Grosseto, offrendo loro spunti di riflessione e racconti di vita concreta sul valore della solidarietà, della bellezza e dell’impegno per il bene comune. Un dialogo con le nuove generazioni per scoprire come ciascuno possa essere costruttore di comunità e di speranza.

Nel pomeriggio, alle 17.00, nella Sala Friuli, si terrà l’incontro pubblico “Una città che abbraccia gli ultimi. Esperienze che diventano casa”. L’appuntamento darà voce a chi, nella concretezza del quotidiano, prova a trasformare luoghi segnati dalla marginalità in presìdi di bellezza e riscatto.

Ospite principale sarà sempre fra Mauro Billetta, frate minore cappuccino e parroco del quartiere Danisinni di Palermo, protagonista di un percorso di rigenerazione urbana e sociale che, attraverso agricoltura urbana, teatro, formazione, arte e relazioni, ha saputo restituire speranza e dignità a uno dei quartieri più dimenticati del capoluogo siciliano.

“La vita è un dono troppo grande e unico – afferma fra Mauro Billetta – e ciascuno è chiamato ad esserne protagonista, contribuendo al bene comune, perché siamo custodi gli uni degli altri”.

Da anni il frate francescano dedica il suo impegno pastorale e umano alla comunità di Danisinni, dove la parrocchia Sant’Agnese V.M. e l’associazione Comunità di Danisinni Ets sono divenute motore di trasformazione e di incontro tra fede, arte e solidarietà.

Accanto a lui interverranno don Enzo Capitani e Mirko Santiccioli, del progetto “Abitare la notte”, di cui Caritas diocesana di Grosseto è capofila, in collaborazione con Cisom, Misericordia, Isaia Sociale, Azione Cattolica e L’Altra Città.

Il servizio, che ogni sera raggiunge le persone senza dimora, offre non solo un pasto caldo, ma soprattutto presenza, ascolto e dignità, testimoniando come la prossimità possa diventare segno concreto di bellezza e di Vangelo vissuto.

L’appuntamento di martedì 21 ottobre rappresenta un’occasione per riflettere su come la bellezza possa nascere anche ai margini, laddove qualcuno sceglie di restare, di accogliere e di costruire legami che rigenerano la vita delle persone e delle città.

La Settimana della Bellezza è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia con Fondazione Chelli, la co-organizzazione di Comune di Grosseto e in collaborazione con altri uffici diocesani, con la Fondazione Polo universitario grossetano, la Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma e la partnership del quotidiano Avvenire con la sua rivista mensile Luoghi dell’Infinito.

Gli sponsor

Anche quest’anno fondamentale è l’impegno diretto della Diocesi di Grosseto, a cui si affianca il sostegno di sponsor che ormai si sono legati al festival: supermercati Conad di Grosseto; Nuova Solmine, Pecorino Toscano Dop; Farmacia La Rugginosa; Cielo Verde; Hotel Granduca; Multisala Aurelia Antica; Coldiretti Grosseto -Campagna Amica; Podere 414; Video Grafica 01; Libreria Paoline; Uva e Malto.

Altrettanto fondamentale la collaborazione della comunità dei Frati Minori, che ogni anno mette a disposizione la sala Friuli, offrendo sempre un’accoglienza generosa e attenta alle persone che partecipano ai vari appuntamenti della Settimana.