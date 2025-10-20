“Scelto da Noi”: proclamati i libri finalisti del premio letterario

Massa Marittima (Grosseto). Entra nel vivo la 32^ edizione del premio letterario “Scelto da noi”, organizzato e promosso dalla biblioteca comunale “Gaetano Badii”.

Le docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima hanno selezionato i libri finalisti tra tutti quelli inviati dalle case editrici e candidati in concorso. Tra ottobre e aprile i bambini e le bambine delle classi IV e V della scuola primaria li leggeranno per decretare il vincitore.

Da quest’anno al classico Premio “Scelto da noi”, dedicato alle ultime due classi della scuola primaria, si affianca un’edizione Junior di opere illustrate, pensata per i bambini dai 3 ai 5 anni delle classi della scuola dell’infanzia, che per la prima volta saranno chiamati ad esprimere delle preferenze individuando il libro vincitore.

“Nato nel 1994 dalla collaborazione tra le insegnanti della scuola elementare ‘Don Curzio Breschi’ e dalla biblioteca del Comune di Massa Marittima, il premio ‘Scelto da Noi’ compie 32 anni – commenta Sara Montemaggi, assessore comunale all’Istruzione – e mantiene la sua originale formula in cui sono i bambini a scegliere l’opera preferita. Un concorso che nasce per trasmettere l’amore per la lettura sin dalla tenera età. La nuova sezione per i più piccoli è un ulteriore passo per avvicinarli alla frequentazione della biblioteca e alla lettura”.

Ecco la cinquina di libri selezionati per la sezione “Scelto da noi”, quindi destinati alla scuola primaria:

illustrazioni di Sonia Cucculelli, “Il Brugattolo” (Rizzoli); Luca Tortolini, illustrazioni di Giulia Vetri, “Un desiderio al giorno” (Mondadori);

Maddalena Vaglio Tanet, illustrazioni di Ilaria Mancini, “Rim e le parole liberate” (Rizzoli);

Nicola Chiara, “Mya e il sottomarino” (Giunti Editore);

Sarah Pellizzari Rabolini, illustrazioni di Nicolò Mingolini, “Sorella di cuore” (Coccole Books).

Per la sezione “Scelto da noi Junior”, quindi per la scuola dell’infanzia, sono stati selezionati i seguenti titoli:

Silvia Borando, “Se ti dessi mezza mela” (Minibombo);

Cosetta Zanotti, illustrazioni di Paola Formica, “La coccola perfetta” (Coccole Books);

Davide Calì, illustrazioni di Irene Penazzi, “L’uomo con il cappotto verde” (Lapis edizioni);

Roberto Piumini, illustrazioni di Isidora Bucciarelli, “Topè” (Biancoenero edizioni)

Tutte le case editrici hanno già provveduto ad inviare i libri selezionati, che vanno ad implementare il patrimonio della biblioteca comunale e delle biblioteche scolastiche.