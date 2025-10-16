Regionali, Fratelli d’Italia: “Ottenuto risultato straordinario, pronti al cambiamento sul territorio”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Il voto per le elezioni regionali ci restituisce un risultato di grande soddisfazione per tutto il centrodestra e per Fratelli d’Italia a Castiglione della Pescaia”: è quanto dichiara Sebastiano Biancalani, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia.

“Nel comune castiglionese – prosegue Biancalani – la coalizione che ha sostenuto Alessandro Tomasi ha raccolto 1.347 voti, con oltre il 53% dei consensi totali. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito di tutto il comune, con quasi il 33%”.

“Per la prima volta la destra maremmana avrà un suo rappresentante in Regione – continua Biancalani -. Infatti, anche grazie alle 300 preferenze raccolte nel nostro territorio comunale, Luca Minucci siederà in Consiglio regionale. A nome di tutto il circolo di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia auguro a Luca un buon lavoro, nella convinzione che saprà rappresentare al meglio le istanze della nostra comunità”.

“Questo risultato ci rende estremamente orgogliosi. Stiamo gettando le basi per costruire un cambiamento storico anche nel nostro comune. Devono però far riflettere i dati relativi all’affluenza sia comunale che regionale, più del 50% degli elettori ha deciso di non andare alle urne. Come circolo dobbiamo continuare sul sentiero che abbiamo tracciato: convincere ed aggregare con serietà e concretezza la comunità politica castiglionese in vista delle prossime elezioni comunali. Dialogo, competenza e rappresentanza, questa secondo noi è la chiave”, conclude Sebastiano Biancalani.