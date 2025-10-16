“Puliamo il Mondo”: gli studenti ripuliscono parchi, giardini e cortili delle scuole

Follonica (Grosseto). Tutti i plessi dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica hanno preso parte all’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente in collaborazione con l’amministrazione comunale di Follonica.

Bambini e ragazzi, dai più piccoli della scuola dell’infanzia de I Melograni e Il Fontino agli alunni delle primarie di Don Milani e Buozzi fino agli studenti della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani, hanno dedicato una giornata alla cura e alla tutela dell’ambiente, contribuendo concretamente alla pulizia di spazi pubblici, parchi e aree verdi della città.

I ragazzi hanno pulito il parchino di Paolo in zona Cassarello, il parco dell’ex Ilva e i loro giardini e cortili all’insegna del motto: “Facciamo qualcosa di importante per il nostro futuro”.

I più piccoli si sono anche dedicati a differenziare i rifiuti per imparare a gestire la raccolta differenziata . I cittadini che si sono trovati a passare nei parchi dove è stata realizzata l’attività, vedendo i ragazzi al lavoro, si sono fermati a parlare con loro e li hanno elogiati.

L’iniziativa, che ogni anno coinvolge migliaia di volontari in tutta Italia, ha l’obiettivo di educare alla cittadinanza attiva e alla responsabilità ambientale, promuovendo gesti concreti di rispetto per il territorio e di attenzione verso il bene comune.

Per l’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica, “Puliamo il Mondo” rappresenta un momento significativo all’interno di un percorso educativo più ampio che da anni pone al centro la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente e la formazione di cittadini consapevoli. Attraverso attività laboratoriali, progetti interdisciplinari e collaborazioni con enti e associazioni del territorio, la scuola accompagna i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni in un cammino di crescita che unisce conoscenza, sensibilità ecologica e impegno civico.

L’amministrazione comunale e Legambiente hanno espresso apprezzamento per la partecipazione attiva dell’intera comunità scolastica, sottolineando come queste iniziative rafforzino il legame tra scuola, territorio e ambiente, in un’ottica di responsabilità condivisa verso il futuro.