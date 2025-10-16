Obiettivo benessere: ecco i corsi posturali per il personale Asl delle Colline Metallifere

Follonica (Grosseto). Sono attivi al distretto sanitario di Follonica i corsi di educazione posturale per i dipendenti dell’Azienda Usl Toscana sud est.

Il progetto è organizzato dalle Uosd Benessere organizzativo e Clima interno con la collaborazione del dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della Riabilitazione e della prevenzione della Asl Toscana sud est.

L’opportunità è aperta a tutti i dipendenti dell’Azienda sanitaria afferenti alle Colline Metallifere.

I corsi

Questi corsi non sono un percorso di tipo sanitario, ma un’occasione per fronteggiare e prevenire i disturbi muscolo scheletrici con tecniche che utilizzano la percezione, l’attenzione e la consapevolezza del movimento, adeguando gli esercizi al proprio ritmo personale. I corsi vengono organizzati fuori dall’orario di lavoro, sono offerti dall’Azienda in forma del tutto gratuita ai propri dipendenti.

A condurli sono docenti fisioterapisti interni con un programma che prevede 8 sedute di un’ora e mezza, con frequenza settimanale.

Ai dipendenti partecipanti al corso, tenuto dalla fisioterapista Camilla Claudia Cigna, hanno dato il benvenuto i responsabili Asl delle Colline Metallifere, Luigi Quattrucci per l’ Unità funzionale Cure primarie, Debora Maria Rucci per la Riabilitazione funzionale, Carla Gemignani e Annalisa Raia, rispettivamente responsabile e coordinatrice infermieristica, esprimendo la volontà di replicare nel prossimo futuro una seconda edizione.