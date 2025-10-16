Home Colline MetallifereObiettivo benessere: ecco i corsi posturali per il personale Asl delle Colline Metallifere
Colline MetallifereFollonicaSalute Colline MetallifereSalute Grosseto

Obiettivo benessere: ecco i corsi posturali per il personale Asl delle Colline Metallifere

A Follonica incontri settimanali per imparare movimenti e posizioni che migliorano la salute osseo-articolare

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 37 views

Follonica (Grosseto). Sono attivi al distretto sanitario di Follonica i corsi di educazione posturale per i dipendenti dell’Azienda Usl Toscana sud est.

Il progetto è organizzato dalle Uosd Benessere organizzativo e Clima interno con la collaborazione del dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della Riabilitazione e della prevenzione della Asl Toscana sud est.

L’opportunità è aperta a tutti i dipendenti dell’Azienda sanitaria afferenti alle Colline Metallifere.

I corsi

Questi corsi non sono un percorso di tipo sanitario, ma un’occasione per fronteggiare e prevenire i disturbi muscolo scheletrici con tecniche che utilizzano la percezione, l’attenzione e la consapevolezza del movimento, adeguando gli esercizi al proprio ritmo personale. I corsi vengono organizzati fuori dall’orario di lavoro, sono offerti dall’Azienda in forma del tutto gratuita ai propri dipendenti.

A condurli sono docenti fisioterapisti interni con un programma che prevede 8 sedute di un’ora e mezza, con frequenza settimanale.

Ai dipendenti partecipanti al corso, tenuto dalla fisioterapista Camilla Claudia Cigna, hanno dato il benvenuto i responsabili Asl delle Colline Metallifere, Luigi Quattrucci per l’ Unità funzionale Cure primarie, Debora Maria Rucci per la Riabilitazione funzionale, Carla Gemignani e Annalisa Raia, rispettivamente responsabile e coordinatrice infermieristica, esprimendo la volontà di replicare nel prossimo futuro una seconda edizione.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Regionali, Fratelli d’Italia ribatte al sindaco: “Travison confusa,...

Lavoro inclusivo e parità di genere in sanità:...

Nuovi parcheggi e manutenzione del verde nella frazione:...

Crisi Venator: tra le aziende interessate ad acquisire...

Regionali, il sindaco replica a Fratelli d’Italia: “L’unico...

“Puliamo il Mondo”: gli studenti ripuliscono parchi, giardini...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: