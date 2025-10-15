“Settimana della legalità”: mostra, letteratura, incontri e tavole rotonde in paese e nelle frazioni

Gavorrano (Grosseto). Dal 18 al 26 ottobre, nel comune di Gavorrano, si terrà la “Settimana della legalità”, organizzata dall’assessore alla legalità del Comune di Gavorrano, Massimo Borghi, in collaborazione con Patrizia Scapin, consigliera con delega agli eventi culturali.

Il programma

La “Settimana della legalità” prenderà il via il 18 ottobre alle 16.30 quando, alla presenza del sindaco Stefania Ulivieri, sarà inaugurata, nel palazzo comunale, la mostra “Colorando il buio”: saranno esposte opere realizzate da pittori impegnati contro le mafie.

Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione di Stefania Ulivieri, sindaco di Gavorrano, Massimo Borghi, assessore alla legalità, Patrizia Scapin, consigliera con delega agli eventi culturali, Giuseppe Galasso, di Agende Rosse Siena, Roberta Giorgi, di Libera Grosseto, e con il saluto dell’amministrazione provinciale di Grosseto.

Sarà possibile visitare la mostra per tutta la settimana, previo contatto con l’assessorato alla legalità.

Nel pomeriggio del 22 ottobre, alla biblioteca comunale “Elena Maestrini”, si terrà un incontro organizzato con il comitato soci Unicoop Etruria, dove verranno affrontate le tematiche legate alla penetrazione delle mafie sui territori, tema sul quale la Unicoop è impegnata da sempre.

Il 25 ottobre, alle 17, nella sala dell’Arcinprogress in via Marconi, a Bagno di Gavorrano, Attilio Bolzoni, giornalista, scrittore e studioso dei fenomeni mafiosi, presenterà il suo libro “Immortali”.

Sempre il 25 ottobre, nella sede dell’Asd Caldana Sport e Notori, i cittadini sono invitati alla “Cena della legalità”, il cui ricavato sarà utilizzato per progetti sulla legalità indirizzati ai ragazzi ed alle ragazze.

“Un primo ringraziamento va alla Regione Toscana e all’amministrazione provinciale per il loro patrocinio – si legge in una nota del Comune di Gavorrano -. L’amministrazione esprime la propria gratitudine per l’adesione e per la preziosa collaborazione all’iniziativa a Auser Gavorrano, Spi-Cgil Gavorrano, Arcinprogress Bagno di Gavorrano, Asd Caldana Sport e Motori, comitato soci Coop, Anpi Gavorrano Scarlino, Associazione Commercianti Bagno di Gavorrano, ProLoco Gavorrano. Infine, il sentito ringraziamento dell’amministrazione va alle associazioni di antimafia sociale: Libera, Agende Rosse, Fondazione Caponnetto-Le sentinelle di nonno Nino”.