Regionali, Agresti ottiene quasi 6mila voti: “Felice per la fiducia e pronto per le prossime sfide”

Grosseto. “Grazie a tutti coloro che hanno scelto Forza Italia”.

È un risultato straordinario quello ottenuto da Luca Agresti e dal partito forzista alle ultime elezioni regionali, passato quest’ultimo dal 5% del 2020 al 16 nel capoluogo e al 13.5 nella provincia di Grosseto.

“Abbiamo fatto qualcosa di impensabile – commenta Agresti –, un traguardo frutto del grande lavoro di squadra capace di raggiungere tutta la Maremma e l’Amiata. Sono orgoglioso delle 5.836 preferenze ottenute, rappresentando circa il 60% dei voti ottenuti dal partito”.

In tutta la provincia di Grosseto Forza Italia ha ottenuto quasi 10mila voti, grazie anche a un programma ampio, legato alle esigenze dei cittadini, che affrontava, tra i molti temi, la sanità, le energie rinnovabili, l’agricoltura, le imprese, la cultura e il sociale.

“Era da tantissimi anni – continua Agresti – che il partito non superava la soglia del 10 per cento e adesso rappresenta la seconda forza della coalizione di centrodestra. Per questo successo così importante voglio ringraziare tutti i nostri elettori, i candidati che insieme a me hanno corso per la provincia di Grosseto, ovvero Priscilla Schiano, Riccardo Ciaffarafà e Anna Rita Borelli, gli amministratori locali, i dirigenti di partito, i simpatizzanti e gli amici. So di avere una grande responsabilità e la porterò avanti con determinazione, entusiasmo, impegno e serietà. Sono e siamo pronti per le prossime sfide”.