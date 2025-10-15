Il Comune mette in vendita un immobile in centro: ecco come partecipare all’asta

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima rende noto che è stato pubblicato il bando per l’alienazione di un immobile di proprietà comunale situato nel centro storico, in via Moncini n. 60, inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025–2027.

L’immobile, censito al Catasto Fabbricati al foglio 144, particella 245 sub 3 e particella 248, è costituito da un alloggio al piano primo con corte scoperta di pertinenza esclusiva. Si trova all’interno del nucleo di “Città Vecchia”, uno dei luoghi più caratteristici del centro storico di Massa Marittima, a pochi passi da piazza del Duomo.

Il fabbricato, risalente presumibilmente ai secoli XIII–XIV, fa parte di un edificio a destinazione prevalentemente residenziale e risulta attualmente non utilizzato.

Il prezzo a base d’asta è fissato in 120mila euro.

L’immobile è classificato in categoria A/2 (abitazione di tipo civile) e ricade nel “Tessuto storico di impianto medievale” del Piano operativo comunale. Il Ministero della cultura ha dichiarato l’insussistenza di interesse culturale sull’immobile con nota del 12 dicembre 2023.

L’asta

All’asta possono partecipare cittadini italiani o stranieri, sia singolarmente che in associazione, imprese italiane o straniere, sia singolarmente sia in associazione, nonché tutti gli operatori interessati, ditte, società o enti. Sono ammesse a partecipare all’asta sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Massa Marittima – Settore 3, Amministrazione del Patrimonio – entro e non oltre le ore 12.00 del 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate nel bando.

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il 3 novembre 2025 alle ore 10.00 negli uffici del Settore 3, situati al terzo piano del palazzo comunale in piazza Garibaldi n. 9/10.

Il bando e la relativa documentazione sono consultabili al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/10/Asta-pubblica-per-la-vendita-di-un-immobile-comunale.html

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare: