Home Cultura & Spettacoli“Edu-action” e “Prospettive”: al via i workshop di danza contemporanea
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli FollonicaCultura e Spettacoli GrossetoFollonica

“Edu-action” e “Prospettive”: al via i workshop di danza contemporanea

Come partecipare alle iniziative

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 31 views

Follonica (Grosseto). Prende il via a Follonica il programma “Edu-action – Processi conoscitivi di danza contemporanea”, ideato da Daniela Borghini e curato dall’associazione Performare in collaborazione con l’amministrazione comunale di Follonica.

Il primo appuntamento di questa serie sarà un workshop di danza contemporanea tenuto dai maestri Daniela Borghini e Davide Iacobone. L’evento è rivolto a ballerini giovani e adulti e si svolgerà al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

Il workshop si terrà negli spazi dedicati ad arte e cultura all’interno del complesso dell’ex Ilva:

  • sabato 18 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 19.30;
  • domenica 19 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

Il progetto ha l’intento di portare l’avanguardia internazionale della danza contemporanea in città e la volontà di creare una rete di connessioni artistiche e scambi con realtà di eccellenza, che possano sfociare in nuove opportunità formative, performative e professionali per i danzatori.

Matteo Buoncristiani, sindaco di Follonica, ha commentato: “Siamo orgogliosi di ospitare un programma di alto livello come ‘Edu-action’ e ‘Prospettive’ negli spazi simbolo della nostra cultura, come la Fonderia Leopolda e la Fonderia 1. Questa iniziativa non solo rafforza il ruolo di Follonica come polo attrattivo, ma si configura come un richiamo a livello nazionale, con il potenziale per diventare un appuntamento di rilievo e ricorrente per la nostra città. Offriamo così occasioni di formazione e crescita di eccellenza internazionale.”

Stefania Turini, assessore, ha aggiunto: “Il progetto rispecchia la nostra visione di un’offerta culturale dinamica e di qualità. La collaborazione con l’associazione Performare e con la direttrice artistica Daniela Borghini, artista follonichese con grande esperienza internazionale, è fondamentale per tessere una rete di scambi che possa davvero aprire nuove porte professionali e formative per i danzatori del territorio. Investire in ‘Edu-action’ e ‘Prospettive’ significa investire nel futuro artistico della nostra città.”

Per informazioni sui costi e iscrizioni p possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mail: danielaborghini.performare@gmail.com.

Sono previsti pacchetti e sconti per i residenti.

Informazioni sulla location: il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica si trova nell’ex villaggio fabbrica ex Ilva.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Tranva c’è!”: Li Bindoli in scena a Porto...

“Maramad. Voci della provincia”: al via il ciclo...

L’Aperitivo letterario ospita Silva Gentilini con “Le regole...

“Fin qui tutto bene?”: nuovo appuntamento con “Cinema...

Giornate d’Autunno del Fai: il Savoia Cavalleria apre...

Dieci interventi di AdF in contemporanea: possibili disagi...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: