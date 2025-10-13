Incidete sull’Aurelia, auto con a bordo due donne si ribalta

Orbetello (Gr) – Un’auto, con a bordo due donne, si è ribaltata sull’Aurelia, in direzione nord, al Km 162 e 300, questo pomeriggio.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, le due donne sono rimaste ferite e per questo trasportate dal personale sanitario all’ospedale di Orbetello.

I vigili del fuoco di Orbetello, intervenuti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco e al personale sanitario, presenti Forze dell’ordine e personale ANAS.

La corsia di sorpasso è stata temporaneamente inibita al traffico.