Scoperto in città allevamento abusivo di Cocker: trovati 12 cuccioli pronti alla vendita

Si tratta del primo caso di allevamento amatoriale “fantasma” scoperto in Toscana

Grosseto. Intensificati i controlli dei Carabinieri Forestale del Nucleo di Grosseto, insieme all’Unità funzionale Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  Zona grossetana, Amiata grossetana e Colline Metallifere della Asl, sugli allevamenti amatoriali di animali da compagnia.

Scoperto a Grosseto, anche grazie alla segnalazione di un’ associazione di settore, un allevamento di cani di razza Cocker Spaniel inglese, finalizzato alla vendita di cuccioli.

I controlli

Al momento dell’accesso nel capannone, collocato accanto ad un’abitazione, i militari hanno trovato più fattrici, due cagnoline avevano cucciolate con 12 cuccioli, alcuni già pronti per la vendita. Si trattava dunque di un allevamento amatoriale che tuttavia non era stato registrato presso la Asl competente come previsto dalle normative di settore. 

Nel corso del sopralluogo sono stati controllati 19 cani, accertando movimenti di cuccioli senza alcuna registrazione della loro cessione ad altri proprietari, contesto che agevola condotte di traffico clandestino nel quale si perde completamente la tracciabilità dei movimenti dei cani.

Ogni cucciolo avviato alla vendita avrebbe fruttato oltre mille euro, alimentando un commercio particolarmente fiorente, ma del tutto incontrollabile.

Si tratta del primo caso di allevamento amatoriale “fantasma” scoperto in Toscana, sono state elevate le sanzioni amministrative previste dalla legge, incorso ulteriori approfondimenti. 

