“A veglia col vernacolo”: torna la rassegna di teatro amatoriale

Ribolla (Grosseto). Torna a Ribolla “A veglia col vernacolo”.

L’edizione 2025 della fortunata rassegna organizzata dalla Compagnia dell’Anello prevede sei serate all’insegna della “commedia in toscano”. Sul palco del locale teatro, a partire da sabato 11 ottobre fino al 13 dicembre, si alterneranno compagnie amatoriali provenienti dalla Maremma e dalle province vicine. Tutti gli spettacoli sono previsti alle 21.

Il programma

L’11 ottobre inaugurerà la manifestazione la compagnia TeatrArci di Tatti, con “La Baronessa Schiccherona”.

Il 25 ottobre sarà la volta de I sottosopra di Paganico con “La famiglia difettosa”.

L’8 novembre la compagnia Acqua in bocca di Firenze con “Fiori d’arancio”; seguirà, il 26 novembre, la compagnia Quarta Parete di Grosseto con “La testa a posto”.

Il 6 dicembre ci sarà la compagnia Li Bindoli di Porto Santo Stefano con “Tranva c’è”, mentre il 13 dicembre chiuderà la rassegna la Compagnia dell’Anello con “Quel certo non so che”.

La rassegna sarà patrocinata dal Comune di Roccastrada e dall’Unione italiana teatro libero, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova edizione e della partecipazione delle compagnie – afferma il presidente della Compagnia dell’Anello, Stefano Gorelli –. Nel corso degli anni abbiamo avuto una importante risposta da parte del pubblico e questo ci spinge a far crescere sempre di più la nostra rassegna che va a tutelare quel vernacolo toscano che è importante salvaguardare, ma che dà valore anche alla tradizione del teatro amatoriale che tanta importanza riveste nel mondo della cultura. Ci fa piacere di aver avuto anche quest’anno una risposta importante da compagnie che vengono da fuori provincia, sintomo che quella passione per questa arte che caratterizza Ribolla non solo è nota, ma anche attrattiva per chi opera in Toscana. Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per l’importante contributo che anche quest’anno ci ha erogato”.

Con il ricavato dei biglietti, dal costo di 10 euro, e degli abbonamenti, il cui prezzo è 50 euro, la Compagnia dell’Anello finanzierà interventi a favore del paese di Ribolla.

Per la prevendita e le prenotazioni è possibile rivolgersi all’Auser di Ribolla o chiamando lo 0564.578150; per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 347.1177230.