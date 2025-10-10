Home Grosseto“Buoni scuola”: il Comune aderisce all’avviso pubblico della Regione Toscana
"Buoni scuola": il Comune aderisce all'avviso pubblico della Regione Toscana

Il contributo consiste in un buono economico una tantum, fino a un massimo di 500 euro per ciascun bambino

Grosseto. Il Comune di Grosseto aderisce al bando “Buoni scuola” 2025 promosso dalla Regione Toscana, finalizzato a sostenere le famiglie con bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni iscritti alle scuole dell’infanzia comunali, paritarie e private presenti nel territorio comunale.

Il contributo consiste in un buono economico una tantum, fino a un massimo di 500 euro per ciascun bambino, da utilizzare per l’anno scolastico 2025/2026.

È necessario che l’indicatore Isee dei minorenni della famiglia sia in corso di validità e non sia superiore a 20mila euro. Inoltre, per poter beneficiare del contributo, il bambino deve essere residente in un Comune della Toscana.

Le domande potranno essere presentate al Comune di Grosseto a partire da lunedì 13 ottobre, entro e non oltre venerdì 17 ottobre 2025.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio dei servizi educativi del Comune.

Banner

