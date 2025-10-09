Teatro Fonderia Leopolda: prosegue la campagna abbonamenti

Follonica (Grosseto). Dopo l’interesse riscontrato nel primo fine settimana di apertura, prosegue la campagna abbonamenti per la stagione del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica e da sabato 11 ottobre si apre la vendita delle due tipologie di abbonamento che consentono di assistere a quattro degli spettacoli della stagione “La ricerca degli opposti”.

Sono 230 gli abbonamenti effettuati nei primi due giorni di apertura delle vendite che superano, di qualche decina, gli abbonamenti sottoscritti complessivamente nella stagione dello scorso anno.

“Siamo profondamente felici – dichiara il direttore artistico Federico Stefanelli –. In appena 48 ore gli abbonamenti per l’intera stagione hanno superato il record dell’anno scorso. Questo straordinario risultato è prima di tutto un gesto di fiducia da parte del nostro pubblico e per noi è il riconoscimento più importante. A tutti coloro che hanno scelto di accompagnarci ancora una volta va il nostro grazie più sincero. Ma è anche uno stimolo potente: la fiducia, infatti, non è mai un punto d’arrivo, è un impegno. E intendiamo onorarlo portando in scena spettacoli sempre più stimolanti, capaci di sorprendere, emozionare e far riflettere”.

Mentre è sempre possibile acquistare l’abbonamento completo alla stagione anche online, sul sito www.adarte.18tickets.it, sabato 11 ottobre la biglietteria, che quest’anno si è spostata nel foyer del Teatro Fonderia Leopolda in via Roma, sarà aperta dalle 15 alle 19 per la vendita degli abbonamenti a quattro spettacoli.

Due le opzioni tra cui scegliere: con l’abbonamento B si assiste agli spettacoli “Il fu Mattia Pascal”, “Dioggene”, “Otello”, “Ti ho sposato per allegria”, mentre l’abbonamento C include gli spettacoli “Tuttorial”, “Il malato immaginario”, “A qualcuno piace caldo”, “Plaza Suite”.

I costi vanno da 64 euro intero e 56 euro ridotto, nel primo settore, a 52 euro per l’intero e 42 euro per il biglietto ridotto, nel secondo settore.

Le riduzioni spettano alle persone sotto i 25 anni, sopra i 65 anni e alle persone con disabilità.

Sempre da sabato, con le stesse modalità (in presenza e online) e orari, sarà possibile acquistare il biglietto per lo spettacolo fuori stagione “Totalmente incompatibili” con Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, in scena sabato 10 e domenica 11 gennaio (al costo di 25 euro, posto unico numerato), e per i tre appuntamenti con la rassegna “Altri percorsi”.

Sono in calendario, infatti, gli spettacoli “El Fútbol” con Ettore Bassi (domenica 23 novembre), “Cantami d’amore” con Edoardo Prati (sabato 21 febbraio) e “Questa non è una pipa. L’illusione nell’arte, dal Rinascimento a Magritte” con Jacopo Veneziani (venerdì 13 marzo) al costo di 17 euro per il biglietto intero e 15 euro per il ridotto.

Per informazioni: https://teatrofonderialeopolda.it/