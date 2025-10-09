Home Colline MetallifereVenator, Rossi: “Ritorno del fumo della ciminiera è un segnale concreto di speranza”
Colline MetalliferePoliticaPolitica Colline MetalliferePolitica Grosseto

Venator, Rossi: “Ritorno del fumo della ciminiera è un segnale concreto di speranza”

"La Venator è un patrimonio di professionalità e di know-how che non può andare disperso"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 13 views

Grosseto. «Il ritorno del fumo dalla ciminiera della Venator di Scarlino rappresenta un segnale di speranza e, soprattutto, il risultato del grande lavoro di attenzione e di mediazione portato avanti dal Ministero del Made in Italy e dal Ministro Adolfo Urso. Dopo anni di fermo, vedere nuovamente attiva una linea produttiva, anche se temporanea, dimostra che lo stabilimento può e deve tornare a essere un motore economico e occupazionale per tutto il territorio della Maremma».

È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, commentando la notizia della riattivazione parziale di una linea di produzione alla Venator.

«Questa riaccensione – prosegue Rossinon è un caso, ma il frutto di un percorso concreto di ascolto e di interlocuzione tra Governo, istituzioni locali e azienda. Il Ministro Urso, con determinazione e senso di responsabilità, ha mantenuto alta l’attenzione su questa vertenza strategica per la Toscana e per il polo industriale del Casone di Scarlino. Ora occorre proseguire con la stessa determinazione per arrivare a un vero piano di rilancio industriale, che salvaguardi definitivamente posti di lavoro e competenze».

«La Venator è un patrimonio di professionalità e di know-how che non può andare disperso. Questa prima riattivazione è il segnale che la fabbrica è viva e che il Governo Meloni è al fianco dei lavoratori e del territorio, pronto a sostenere con forza ogni percorso di rinascita industriale», conclude Fabrizio Rossi.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Venator, Simiani: “Bene ripresa attività, ma serve progetto...

Regionali, Giovani Democratici: “Stranieri distribuiscono volantini Lega, Carroccio...

Verso le regionali, l’appello al voto di Scheggi:...

Verso le regionali, Castiglione: “Da Governo solo promesse,...

Verso le regionali, il Partito comunista dei lavoratori:...

Verso le regionali, l’appello al voto di Marras:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: