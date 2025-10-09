Regionali, Giovani Democratici: “Stranieri distribuiscono volantini Lega, Carroccio usa chi vorrebbe cacciare”

Grosseto. “Negli ultimi giorni sono circolate segnalazioni secondo cui in alcune zone della Maremma persone straniere sarebbero state incaricate di distribuire volantini della Lega in vista delle elezioni regionali”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Il segretario comunale dei Giovani Democratici di Grosseto, Cosimo Garofalo, e il segretario provinciale dei Giovani Democratici, Cristian Marchini.

“Non disponiamo di conferme ufficiali, ma se fosse vero saremmo davanti all’ennesimo esempio dell’ipocrisia e del cinismo di questa destra, che predica ‘prima gli italiani’ e poi sfrutta chi fino a ieri indicava come un nemico – continua la nota -.È inaccettabile che un partito che ha costruito la propria identità sull’odio e sulla paura dei migranti possa anche solo pensare di strumentalizzare lavoratori stranieri per la propria propaganda elettorale, magari con accordi precari o informali. Non ce la prendiamo con chi lavora, ma con chi usa le persone come strumenti, trasformando il bisogno in occasione di sfruttamento e calpestando la dignità di chi si guadagna da vivere. E tutto questo avviene negli stessi giorni della cosiddetta ‘Porchetta della Remigrazione’, un evento che, tra un panino e uno slogan, ha trasformato la discriminazione in folklore politico”.

“Un’offesa alla Toscana, alla Maremma e a chi ogni giorno lavora per costruire comunità solidali e inclusive. E poi, visto che il loro motto è ‘prima gli italiani’, viene spontaneo chiedersi perché non si siano rivolti a un’azienda del territorio, magari contribuendo davvero all’economia locale invece di usarla come slogan elettorale. Noi Giovani Democratici Grosseto diciamo basta a questa propaganda tossica. Vogliamo una Toscana che non usi la paura come collante, ma che scelga l’uguaglianza, la giustizia sociale e la dignità di tutte e tutti – termina il comunicato -. Il 12 e 13 ottobre sarà anche una scelta di campo: tra chi divide e chi costruisce.”