Due ore e mezza offline: blackout della connessione nelle strutture sanitarie grossetane

Grosseto. Un guasto alla rete ha bloccato l’operatività dei software in uso alle strutture sanitarie grossetane. Dalle 10 di oggi, giovedì 9 ottobre, fino alle 12.30 circa, è stato impossibile effettuare tutte quelle operazioni che richiedono la trasmissione di dati via web.

Il guasto è avvenuto sulla rete di collegamento regionale Rtrt su cui sono attestate le strutture della Asl Toscana sud est della provincia di Grosseto. Sono state pertanto coinvolte tutte le strutture sanitarie grossetane con inevitabili rallentamenti nelle attività che sono temporaneamente passate alla gestione cartacea.

La Asl, pur non essendo responsabile del blackout, si scusa con gli utenti e plaude a tutti gli operatori che, nonostante le difficoltà, hanno gestito i percorsi riducendo al minimo i disagi.