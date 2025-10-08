Home Colline MetallifereViabilità: la Provincia investe oltre 400mila euro per la bitumatura di alcune strade
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

Viabilità: la Provincia investe oltre 400mila euro per la bitumatura di alcune strade

Con questo intervento, la Provincia prosegue nel suo obiettivo di potenziare la rete viaria di sua competenza

di Redazione
Grosseto. La Provincia di Grosseto ha concluso un nuovo intervento da 448.786 euro per il rifacimento del manto stradale in diversi tratti delle provinciali 8 Meleta, 19 Montemassi, 31 Collacchia, 53 Tatti e 54 Cerro Balestro.

I lavori, che sono appena terminati, hanno riguardato il ripristino dei tratti più danneggiati, migliorandone la sicurezza e la percorrenza.

Con questo intervento, la Provincia prosegue nel suo obiettivo di potenziare la rete viaria di sua competenza, costituita da 1800 chilometri di strade.

