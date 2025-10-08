Home GrossetoVerso le regionali, Simiani: “Porchetta per la Lega è di destra? No, è simbolo di convivialità”
Verso le regionali, Simiani: “Porchetta per la Lega è di destra? No, è simbolo di convivialità”

"In Maremma la tavola è sempre stata un luogo che accoglie, non che esclude"

di Redazione
Grosseto. “La Lega riscopre la convivialità con ‘una porchetta per la remigrazione’. Almeno stavolta, invece dei soliti slogan urlati, si passa ai panini: un passo avanti verso il dialogo, se non altro gastronomico”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato del Partito Democratico, commentando l’iniziativa in programma domani, giovedì 9 ottobre, a Grosseto ed organizzata dal candidato leghista alle elezioni regionali della Toscana Andrea Vasellini.

“In Maremma la tavola è sempre stata un luogo che accoglie, non che esclude. È curioso che si parli di sicurezza offrendo porchetta, ma se serve a ricordare che la nostra terra è aperta, solidale e orgogliosa della propria umanità, allora buon appetito a tutti. La Maremma è fiera delle proprie radici, ma sa che la sua forza è sempre stata l’incontro tra culture, mani e storie diverse. È questo che chiamiamo comunità: non chi alza muri, ma chi costruisce legami e futuro. Speriamo che domani, tra un panino e l’altro, si parli anche di problemi veri: di lavoro, di sanità, di trasporti, di giovani che vanno via e di chi vorrebbe tornare se solo trovasse opportunità. Si tratta di temi reali che partiti come la Lega, che governa ornai da 8 anni anche a Grosseto, dovrebbe iniziare ad affrontare”: conclude Simiani.

