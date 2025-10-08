Verso le regionali, Simiani: “Porchetta per la Lega è di destra? No, è simbolo di convivialità”

Grosseto. “La Lega riscopre la convivialità con ‘una porchetta per la remigrazione’. Almeno stavolta, invece dei soliti slogan urlati, si passa ai panini: un passo avanti verso il dialogo, se non altro gastronomico”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato del Partito Democratico, commentando l’iniziativa in programma domani, giovedì 9 ottobre, a Grosseto ed organizzata dal candidato leghista alle elezioni regionali della Toscana Andrea Vasellini.

“In Maremma la tavola è sempre stata un luogo che accoglie, non che esclude. È curioso che si parli di sicurezza offrendo porchetta, ma se serve a ricordare che la nostra terra è aperta, solidale e orgogliosa della propria umanità, allora buon appetito a tutti. La Maremma è fiera delle proprie radici, ma sa che la sua forza è sempre stata l’incontro tra culture, mani e storie diverse. È questo che chiamiamo comunità: non chi alza muri, ma chi costruisce legami e futuro. Speriamo che domani, tra un panino e l’altro, si parli anche di problemi veri: di lavoro, di sanità, di trasporti, di giovani che vanno via e di chi vorrebbe tornare se solo trovasse opportunità. Si tratta di temi reali che partiti come la Lega, che governa ornai da 8 anni anche a Grosseto, dovrebbe iniziare ad affrontare”: conclude Simiani.