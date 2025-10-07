Al via i lavori per il nuovo ponte ciclopedonale di Fiumara: investiti oltre due milioni

Grosseto. Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione del nuovo ponte di Fiumara, infrastruttura che sorgerà sul canale San Leopoldo, finanziata dalla Regione Toscana al 75% e dal Comune di Grosseto al 25%.
Con un investimento di oltre due milioni di euro, il ponte di Fiumara rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di sviluppo infrastrutturale del territorio, volto a garantire un collegamento sicuro, diretto e continuo lungo la pista ciclabile costiera che percorre tutto il litorale grossetano.
I lavori
Il progetto prevede la costruzione di una passerella ciclopedonale in metallo, lunga circa 80 metri, a unica campata, e larga 3,5 metri, concepita secondo i più moderni standard di sostenibilità e perfettamente integrata con il paesaggio circostante.
Si tratta della seconda infrastruttura di questo tipo realizzata dall’amministrazione comunale, dopo il ponte ciclopedonale sull’Ombrone completato cinque anni fa, a conferma di un impegno concreto nella promozione della mobilità sostenibile.
Il cronoprogramma dei lavori prevede il completamento dell’opera entro l’inizio della stagione estiva.