Home GrossetoAl via i lavori per il nuovo ponte ciclopedonale di Fiumara: investiti oltre due milioni
GrossetoNotizie dagli Enti

Al via i lavori per il nuovo ponte ciclopedonale di Fiumara: investiti oltre due milioni

I dettagli del progetto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione del nuovo ponte di Fiumara, infrastruttura che sorgerà sul canale San Leopoldo, finanziata dalla Regione Toscana al 75% e dal Comune di Grosseto al 25%.

Con un investimento di oltre due milioni di euro, il ponte di Fiumara rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di sviluppo infrastrutturale del territorio, volto a garantire un collegamento sicuro, diretto e continuo lungo la pista ciclabile costiera che percorre tutto il litorale grossetano.

I lavori

Il progetto prevede la costruzione di una passerella ciclopedonale in metallo, lunga circa 80 metri, a unica campata, e larga 3,5 metri, concepita secondo i più moderni standard di sostenibilità e perfettamente integrata con il paesaggio circostante.

Si tratta della seconda infrastruttura di questo tipo realizzata dall’amministrazione comunale, dopo il ponte ciclopedonale sull’Ombrone completato cinque anni fa, a conferma di un impegno concreto nella promozione della mobilità sostenibile.

Il cronoprogramma dei lavori prevede il completamento dell’opera entro l’inizio della stagione estiva.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Rex Rusellarum”: prorogata la mostra al Museo archeologico...

“Carta della Cultura”: un contributo statale a sostegno...

Un nuovo parcheggio davanti alla stazione: ospiterà sessanta...

Da Siloe alle Clarisse: un incontro con gli...

Verso le regionali, Bai: “La sanità pubblica è...

Verso le regionali, Marras: “Il turismo è il...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: