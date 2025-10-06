Ospedale Misericordia: sei nascite in meno di otto ore

Grosseto. Dalle ore 20.30 di venerdì scorso alle ore 4 del sabato seguente all’ospedale di Grosseto sono state registrate sei nuove nascite. Si tratta di un piccolo record di parti in una sola notte.

Alle 19.53 è nato Pietro, a seguire, alle ore 20.35 è nata Emily, alle 22.30 è arrivato Milo, quindi alle 23.02 è stato il momento di Matilde. Dopo nemmeno mezz’ora, nella giornata seguente, alle 0.25 è nato Edoardo e infine alle 3.34 è nata Benedetta.

Le bambine e i bambini hanno già trascorso il loro primo fine settimana insieme ai genitori, assistiti dal personale ostetrico e sanitario.

«È stata una nottata di intenso lavoro, ma piena di gioia – spiega Rita Puzzuoli, direttrice facente funzione della Uoc Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Misericordia –, siamo particolarmente lieti di aver accompagnato le mamme in tutte le fasi e anche di aver gestito una situazione di emergenza, grazie al supporto del reparto di Pediatria e Neonatologia. Vorrei ringraziare le ostetriche e i medici in servizio per la perfetta gestione di tutti i travagli della notte. La nostra unità operativa è ben preparata per tutte le urgenze ed emergenze ostetriche garantendo sempre elevati standard di assistenza e queste nottate lo dimostrano».