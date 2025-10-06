Home Colline Metallifere“I massetani nella grande guerra”: Giacomo Vinciguerra presenta il suo libro
L'iniziativa è in programma sabato 11 ottobre

di Redazione
Massa Marittima (Grosseto). “I massetani nella grande guerra”: è questo il titolo del libro curato dal massetano Giacomo Vinciguerra, che sarà presentato a Massa Marittima sabato 11 ottobre, alle 16.00, al Palazzo dell’Abbondanza.

Il libro è il risultato di un lungo lavoro di ricerca che affianca l’esposizione di carteggi originali alla corrispondenza dei soldati massetani nella Grande Guerra.

Pannelli illustrativi ripercorreranno le fasi della guerra, ponendo in risalto i nomi e le storie dei caduti. Dall’11 al 16 ottobre saranno esposte nella sala, foto, lettere, cartoline e manifesti originali recuperati dal curatore e che ha deciso di rendere pubblici al fine di onorare tutti quei ragazzi che andarono in guerra.

L’autore, socio del Centro studi storici Agapito Gabrielli di Massa Marittima, che ha sostenuto la pubblicazione, ci tiene a ringraziare l’amministrazione comunale per il patrocinio e i relatori che parteciperanno alla presentazione, Gianpiero Caglianone, socio del Centro studi storici, e il vicepresidente dell’Associazione nazionale del fante nella persona del Capitano Pasquale Trabucco.

