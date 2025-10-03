Verso le regionali, Baccetti: “Sempre più attenzione per il terzo settore da parte del Governo”

Grosseto. “Pubblicato l’avviso n.2/2025 per progetti di rilevanza nazionale, che fino al 28 ottobre darà la possibilità di presentare richiesta di finanziamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”: è quanto dichiara Simonetta Baccetti, candidata di Fratelli d’Italia Grosseto al Consiglio regionale della Toscana.

“Come riporta il sito del Ministero, il bando si distingue per il forte allineamento con specifici Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030, di cui, tra le aree prioritarie, per citarne alcune: povertà e ineguaglianze, contrasto all’esclusione sociale, alla marginalità e alle solitudini involontarie. Sostegno alla resilienza dei vulnerabili e alla lotta contro la povertà minorile. Salute e benessere, promozione dell’inclusione sociale per disabili e non autosufficienti, azioni di prevenzione (dipendenze, oncologia, incidenti) e promozione dell’attività sportiva – continua la candidata -. Sostenibilità, promozione dell’agricoltura sociale come strumento di inclusione, incentivazione di modelli di economia circolare, riutilizzo e riciclo, e azioni per combattere il cambiamento climatico (educazione e sensibilizzazione)”.

“Sono a disposizione oltre 13,5 milioni di euro per gli enti del Terzo settore interessati, che possono presentare domanda di accesso alle risorse previste dall’avviso per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale per l’anno 2025 pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Come riporta il bando, ‘Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente in formato digitale tramite la piattaforma telematica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, usando la modulistica ufficiale e accedendo con Spid previa registrazione’. Una vera opportunità per gli enti del terzo settore”, conclude Simonetta Baccetti.