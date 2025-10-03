Festival degli Appetiti: il programma della giornata conclusiva

Grosseto. Un futuro che nasce dall’ascolto, una memoria che si fa resistenza, un canto che diventa rito collettivo.

La giornata conclusiva del Festival degli Appetiti 2025 si svolge sabato 4 ottobre al monastero di Siloe ed è dedicata a riflettere sul destino delle aree interne, tra filosofia, scienza e testimonianze civili. Dopo l’Ombrone e i cammini, dopo il paesaggio e le arti, l’ultima tappa del festival diventa un invito a restituire centralità ai territori marginali come luoghi generatori di cultura e convivenza.

La mattinata si apre alle 10 con la lezione dello storico Rossano Pazzagli, che ricostruisce “Paesaggi e storie di aree interne”, offrendo strumenti per leggere le trasformazioni sociali e ambientali dei territori.

Alle 11.30 segue l’intervento del filosofo Alfonso Maurizio Iacono, che propone “Esperienza della natura e dell’altro”, riflessione sull’incontro con l’alterità come via di conoscenza e di relazione.

Dopo il pranzo conviviale, alle 15 il naturalista Andrea Sforzi presenta “Riprendere il cammino”, incontro dedicato alla Citizen Science e al ruolo attivo dei cittadini nella tutela della biodiversità.

Alle 16 spazio alla testimonianza dei pellegrini di Montegiovi, che con la statua di Santa Caterina e due asinelli hanno percorso oltre 200 chilometri fino a Siloe per chiedere la salvezza della canonica del loro borgo. Un gesto di resistenza civile e spirituale documentato da Davide Tisato nel progetto “Il nostro miracolo”.

Alle 17, le conclusioni condivise raccolgono le voci e le prospettive emerse durante il festival, in un momento corale di sintesi e rilancio.

La serata culmina alle 18.30 con “Canti santi”, concerto del Coro delle Cicale con Ave Tera e i monaci di Siloe: un intreccio unico tra canti gregoriani e tradizione orale femminile, capace di trasformare la chiesa e gli spazi del monastero in un grande coro comunitario. Un’esperienza sonora che unisce tempi e culture diverse, restituendo al paesaggio la sua voce più autentica.

Alle 19.30, la cena conviviale “Mangiare il fium”e chiude l’edizione 2025 con un menù ispirato all’Ombrone e ai suoi territori, trasformando il cibo in racconto e memoria collettiva.

Con la giornata del 4 ottobre, il Festival degli Appetiti conclude il suo viaggio riaffermando la vocazione a intrecciare cultura, spiritualità e cittadinanza attiva: un invito a guardare ai territori interni come centri vitali di pensiero, comunità e futuro condiviso.

Programma dettagliato – Sabato 4 ottobre

Ore 10.00 – Paesaggi e storie di aree interne con lo storico Rossano Pazzagli, il distillato di anni di studi su economia e società in alta e bassa Maremma, nel contesto del recupero delle aree interne.

Ore 11.30 – “Esperienza della natura e dell’altro” con il filosofo Alfonso Maurizio Iacono, una riflessione sul rapporto con la natura: il pensiero filosofico come guida all’autonomia e al confronto con l’alterità in ogni sua forma.

Ore 13.00 – Pranzo al monastero (su prenotazione)

Ore 15.00 – “Riprendere il cammino” con il naturalista Andrea Sforzi, una riflessione sulla Citizen Science come strumento di riappropriazione collettiva dell’ambiente, tra ricerche sulla biodiversità e strategie di tutela del patrimonio naturale.

Ore 16.00 – “Pellegrini resistenti”, testimonianza degli abitanti di Montegiovi, protagonisti del cammino con la statua di Santa Caterina. Alla fine di agosto 2025 gli abitanti di Montegiovi hanno dato vita a un pellegrinaggio inedito: due settimane di cammino e oltre 200 chilometri, con la statua di Santa Caterina e due asinelli al seguito, per chiedere a Papa Leone XIV di salvare la canonica del borgo, divenuta simbolo dell’abbandono delle aree interne. Il viaggio, documentato da Davide Tisato nel progetto “Il nostro miracolo”, ha raccolto storie e testimonianze lungo Toscana e Lazio. A Siloe i pellegrini condividono il loro gesto di resistenza sociale in dialogo con uno storico, un filosofo e i monaci.

Ore 17.00 – “Conclusioni condivise”, sintesi per tracciare il bilancio dei quattro giorni di “Geografie interiori” e indicare le prospettive future da cui ripartire.

Ore 18.30 – “Canti santi”, il Coro delle Cicale con Ave Tera e i monaci della Comunità di Siloe si incontrano in un dialogo sonoro tra canto gregoriano e voci femminili, dando vita a un’esperienza intensa di spiritualità e condivisione negli ambienti del monastero.

Ore 19:30 – “Mangiare il fiume”, cena conviviale con cibo e racconti dall’Ombrone (bar Bellacosta di Sasso d’Ombrone, su prenotazione). Il fiume torna protagonista nella serata di chiusura del festival con la cooperativa San Leopoldo e i portatori di esperienza.

Il monastero di Siloe

Adagiato sulle colline che guardano la Maremma e il Monte Amiata, il monastero di Siloe rappresenta un unicum nel panorama europeo: un luogo dove spiritualità e architettura contemporanea si intrecciano in modo indissolubile. La comunità monastica, nata a fine anni ’90 e riconosciuta ufficialmente nel 1997, ha affidato all’architetto Edoardo Milesi il compito di progettare un complesso capace di tradurre in forme essenziali la regola benedettina e il dialogo con il paesaggio circostante.

Nel 2001 è stata consacrata la cappella, seguita dall’ala est dedicata alla vita monastica (2005) e dall’ala sud con spazi di accoglienza (2012). Nel 2021 è stata posta la prima pietra della nuova chiesa, pensata come cuore liturgico e simbolico del monastero. Questo cantiere, ancora in corso, rappresenta il segno più tangibile di un percorso che unisce tradizione e innovazione, memoria e futuro. Siloe non è soltanto luogo di preghiera, ma anche cantiere culturale: accoglie residenze artistiche, simposi internazionali di scultura, festival e momenti di ricerca condivisa.

Informazioni pratiche – Sabato 4 ottobre

Inizio: ore 10.00

Luogo: Monastero di Siloe – Strada San Benedetto 1, Sasso d’Ombrone

Organizzazione: comunità monastica di Siloe con Scuola permanente dell’abitare

Contributo: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Patrocini: Provincia di Grosseto, Comune di Cinigiano, Comune di Civitella Paganico, Ordine Architetti Ppc della provincia di Grosseto, Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Collaborazioni: Atlante delle Rive, La Fabbrica del Mondo, Jolefilm

Sponsor tecnici: Conad, Pastai in Maremma

Come arrivare: il monastero di Siloe si trova a Poggi del Sasso, nel comune di Cinigiano, immerso nelle colline tra Maremma e Monte Amiata. In auto: da Grosseto (35 chilometri, circa 40 minuti) seguire la SS 223 in direzione Siena, uscita Paganico, poi indicazioni per Montecucco/Poggi del Sasso.

Ospitalità e pasti: possibilità di partecipare al pranzo al monastero di Siloe, su prenotazione: padre Mario (Monastero di Siloe) cell. +39.3479540768, almeno 24 ore prima; alla cena “Mangiare il fiume” al bar Bellacosta di Sasso d’Ombrone, su prenotazione almeno 24 ore o fino a esaurimento post, cell. +39.388.2547494. In fase di prenotazione è necessario segnalare eventuali allergie, intolleranze o regimi alimentari particolari (vegetariani, vegani, ecc.).