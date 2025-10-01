Home Cultura & Spettacoli“Sprazzi di vita”: le opere di Renata Massai in mostra alla Galleria Eventi
“Sprazzi di vita”: le opere di Renata Massai in mostra alla Galleria Eventi

L'inaugurazione è in programma giovedì 2 ottobre

di Redazione
Grosseto. L’associazione culturale Eventi organizza la mostra “Sprazzi di vita”, personale di Renata Massai, che si terrà alla Galleria Eventi, in via Varese 18, nel centro storico di Grosseto, dal 2 al 12 ottobre.

L’inaugurazione è in programma giovedì 2 ottobre, alle 17, alla presenza dell’artista.

La mostra

L’armonia formale e cromatica è tensione univoca e dominante nella creazione pittorica di questa artista, ricerca di verità e pienezza espressiva, manifestazione di gusto raffinato per un realismo di alta scuola, nel quale ella rende tangibili le tematiche e le motivazioni che la ispirano. Il suo stile denota una forte impronta classica, in particolare l’espressività propria dei personaggi che hanno dimora nelle sue tele, capaci di far sognare e viaggiare.

La mostra sarà aperta tutti i giorni, dalle 17.00 alle 19.30.

