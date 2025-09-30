Muore acconciatore, socio e dirigente di Confartigianato: il cordoglio dell’associazione

Grosseto. Confartigianato Imprese Grosseto partecipa con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la prematura scomparsa del socio e dirigente Giulio Della Corte.

“Giulio lascia la moglie Marisa e le figlie Elisa e Giulia, a cui va il nostro più sentito abbraccio – si legge in una nota dell’associazione -. Entrato a far parte della nostra Associazione nel 1985, dopo aver raccolto il testimone dal padre Nicola Della Corte, storico barbiere di Paganico e già socio di Confartigianato, Giulio ha proseguito con dedizione e passione l’attività di acconciatore per uomo, ampliandola negli anni alla profumeria e all’erboristeria”.

“Sempre impegnato nella vita associativa, Giulio ha offerto il suo contributo come socio e come dirigente, diventando un punto di riferimento per la nostra comunità – prosegue il comunicato -. La sua scomparsa lascia un grande vuoto umano e professionale, ma resterà vivo il ricordo della sua disponibilità, della sua competenza e del suo attaccamento ai valori dell’artigianato. Il segretario generale Mauro Ciani e il presidente Giovanni Lamioni, a nome di tutta l’associazione, ricordano con affetto e gratitudine Giulio come un uomo profondamente legato a Confartigianato e alla comunità di Paganico, dove ha svolto con passione la sua attività professionale e associativa. Con il suo impegno e la sua presenza costante, ha saputo rappresentare al meglio i valori della tradizione artigiana, contribuendo a rafforzare il rapporto tra l’associazione e il territorio. Confartigianato Imprese Grosseto si stringe con affetto ai familiari e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un percorso di lavoro e di vita”.