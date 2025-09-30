Consulta comunale della disabilità: “Ritrovata unità, avanti fino a fine consiliatura”

Home GrossetoConsulta comunale della disabilità: “Ritrovata unità, avanti fino a fine consiliatura”
"È importante sottolineare che l'impegno delle associazioni componenti la Consulta è quotidiano e costante"

Grosseto. Le associazioni aderenti alla Consulta comunale della disabilità di Grosseto hanno ritrovato coesione e rinnovato il loro impegno a lavorare insieme fino al termine dell’attuale consiliatura.

“In un incontro costruttivo con l’assessore al sociale, Carla Minacci, i presidenti delle associazioni hanno affrontato con senso di responsabilità le recenti criticità che avevano generato tensioni all’interno dell’organismo – si legge in una nota della Consulta -. Dal confronto è emersa una chiara volontà di collaborazione e sono stati definiti i prossimi obiettivi operativi. Primo fra tutti, l’aggiornamento del regolamento comunale che disciplina la Consulta: un intervento necessario per renderlo più snello, efficace e adeguato alle esigenze attuali. A tal fine, gli uffici comunali competenti sono già al lavoro per predisporre una proposta di revisione”.

“È importante sottolineare che l’impegno delle associazioni componenti la Consulta è quotidiano e costante – termina il comunicato. La loro azione sul territorio rappresenta un presidio fondamentale per dare risposte concrete ai bisogni delle persone che vivono in situazioni di svantaggio”.

