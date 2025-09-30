“Mercatino dei ragazzi”: il progetto “Un libro per te” regala libri per i banchi dell’iniziativa

Grosseto. Il progetto “Un libro per te”, ideato e portato avanti da un gruppo di volontari, con la collaborazione della cooperativa Uscita di Sicurezza, della biblioteca Chelliana e con il patrocinio del Comune di Grosseto, mette gratuitamente a disposizione di coloro che avranno un banco al Mercatino dei ragazzi i propri volumi.

Un modo per contribuire concretamente alla raccolta di fondi promossa dal Comitato per la vita consentendo, a chi vorrà, di andare a scegliere e ritirare i volumi all’Abbriccico di via Lazzeretti 10 a Grosseto, di metterli in vendita per beneficenza.

“Da quasi dieci anni riusciamo a regalare libri a privati cittadini, associazioni, biblioteche e scuole – spiega Marco Bigozzi, responsabile del progetto ‘Un libro per te’ – per far circolare la cultura e per dare una seconda possibilità ai libri usati. Il progetto nasce proprio con questo obiettivo e per questo abbiamo pensato di mettere anche quest’anno i libri a disposizione di chi deciderà di allestire un banchetto al Mercatino dei ragazzi, domenica 5 ottobre, per dare il nostro piccolo contributo al Comitato della vita per un’iniziativa così importante. Invitiamo tutti coloro che vorranno prendere gratuitamente libri, da rivendere poi al Mercatino, a farci visita al primo piano dell’Abbriccico e a curiosare tra i nostri scaffali”.

Si tratta per la maggior parte di libri in buonissime condizioni donati principalmente da privati cittadini e dalle biblioteche della provincia di Grosseto. Chi lo desidera, quindi, potrà ritirare fino a un massimo di 20 volumi.

“Un libro per te” è un progetto che “trova casa” nei locali messi a disposizione dalla cooperativa Uscita di Sicurezza: in particolare all’Abbriccico di via Davide Lazzeretti 10 a Grosseto, dove è ospitata una grande libreria a disposizione di tutti i lettori che possono prendere in regalo, non in prestito, i volumi.

E’ possibile visitare le librerie del progetto all’Abbriccico, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, passando dall’entrata principale o dal laboratorio creativo che si trova lateralmente.

Per informazioni sul progetto è possibile contattare la pagina Facebook @unlibroperte o il profilo Instagram.