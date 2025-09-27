Pnrr: 5 milioni di euro al dissalatore dell’Isola del Giglio

Grosseto. “Questa mattina, insieme al presidente dell’Acquedotto del Fiora, Roberto Renai, ho effettuato un sopralluogo all’impianto di dissalazione dell’Isola del Giglio, un’infrastruttura strategica che rappresenta un presidio essenziale per la sicurezza idrica e la tutela ambientale di questo straordinario territorio”.

Lo dichiara il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, accompagnato, oltre che da Renai, dal presidente dell’Ater della provincia di Grosseto Mario Pellegrini.

“Grazie al lavoro svolto dall’Acquedotto del Fiora – spiega Rotelli –, da oltre vent’anni il dissalatore garantisce acqua potabile al Giglio, contribuendo in modo decisivo alla qualità della vita dei residenti e alla sostenibilità della presenza turistica, che nel periodo estivo vede crescere esponenzialmente la popolazione dell’isola. Di assoluto rilievo, in questo contesto, l’aggiudicazione di quasi 5 milioni di euro, nell’ambito del Pnrr, destinati al revamping: un intervento che migliorerà l’efficienza energetica, ridurrà le dispersioni e renderà la gestione complessiva ancora più sostenibile”.

“Già oggi l’isola vanta perdite idriche al di sotto del 20%, un risultato eccellente che testimonia una gestione oculata e lungimirante. In un momento storico segnato da cambiamenti climatici e crescente pressione sulle risorse naturali, il dissalatore del Giglio si conferma modello virtuoso di sostenibilità e coesione territoriale: investire in opere come questa significa garantire una prospettiva concreta di sviluppo anche per le comunità più piccole e decentrate”, conclude il presidente Rotelli.