Cercatore di funghi si perde nel bosco: ritrovato dai Vigili del Fuoco

La moglie dell’uomo ha dichiarato di aver avuto l’ultimo contatto alle 15.15 circa

Grosseto. I Vigili del Fuoco di Grosseto sono stati impegnati nelle ricerche di un uomo, un cercatore di funghi di 76 anni residente a Sticciano, nella zona boscata di Montorsaio.

La moglie dell’uomo ha dichiarato di aver avuto l’ultimo contatto alle 15.15 circa, durante il quale l’uomo ha comunicato, alla donna appunto, di non riuscire più ad orientarsi, per cui la moglie ha lanciato l’allarme.

La sala operativa della sede centrale dei Vigili del Fuoco ha tentato ripetutamente di contattare l’uomo al suo cellulare senza ricevere alcuna risposta.

Le ricerche si sono concluse con il ritrovamento, da parte della squadra dei pompieri, dell’uomo, in buone condizioni di salute, che ha finalmente risposto alle chiamate indicando approssimativamente la sua posizione.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, presenti anche i Carabinieri.

