Promozione della salute e inclusione scolastica, conclusa la missione della Asl in Kenya

L'attività della Uos Cooperazione internazionale di Asl Tse in 40 scuole di Nairobi

Grosseto. All’interno del progetto «Programma riabilitativo per persone con disabilità su base comunitaria» si è conclusa una missione di operatori dell’Azienda Usl Toscana sud est (Dipartimento Uoc Promozione ed Etica della Salute) a Nairobi.

Il progetto ha come beneficiari le bambine e i bambini e gli adolescenti che vivono nelle baraccopoli della città del Kenya ed ha due componenti principali:

  • la prima include l’allestimento di palestre riabilitative nei centri di salute con fisioterapisti attivi settimanalmente per riabilitazione in favore di bambini con disabilità e per educare le famiglie sulle cure a domicilio;
  • la seconda riguarda attività di promozione della salute. Un impegno verso 40 scuole (primarie e secondarie), gestite da associazioni locali di volontariato, su temi come le competenze ed abilità per affrontare le sfide quotidiane (life skills), la prevenzione di malattie contagiose e l’inclusione di persone con disabilità nelle scuole e nella vita sociale.

Nel corso di queste due settimane si sono svolte attività di formazione e scambio di esperienze fra gli operatori dell’Azienda Usl Toscana sud est e gli educatori locali e sono state visitate numerose scuole per attività di promozione della salute con bambini e adolescenti.

«A fine missione – spiega Luca Scali, responsabile Uos Cooperazione internazionale della Asl Toscana sud est – è stato organizzato un evento dove gli studenti hanno evidenziato con pitture, disegni, teatro e danze le loro sensazioni ed i percorsi di inclusione per le persone con disabilità. Più volte abbiamo concordato che accanto alle disabilità fisiche, sensoriali, mentali, dovremmo tenere in considerazione anche un altro tipo di disabilità, che è quella economica e della povertà».

