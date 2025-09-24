Home GrossetoVerso le regionali, Giacomelli: “Sui Cpr da Vivarelli colonna solo demagogia”
Verso le regionali, Giacomelli: “Sui Cpr da Vivarelli colonna solo demagogia”

"Fratelli d'Italia non si stanca di inneggiare ai Centri di permanenza per il rimpatrio come se fossero una medicina infallibile per la sicurezza"

Grosseto. «Se davvero i Cpr fossero così efficaci come ci vogliono far credere il nostro sindaco, il Ministro Donzelli e il Governo Meloni, perché Vivarelli non propone la città di Grosseto? Perché i suoi alleati, Ghinelli e Fabio, non considerano di allestire i Cpr nei territori che amministrano come Arezzo e Siena? È evidente: è facile predicare ordine lontano dalle proprie case»: così il candidato alle elezioni regionali capogruppo del Movimento 5 Stelle Luca Giacomelli.

«Fratelli d’Italia non si stanca di inneggiare ai Centri di permanenza per il rimpatrio come se fossero una medicina infallibile per la sicurezza. Ma i toscani non sono d’accordo: un sondaggio Emg Different rivela che il 60 % non vuole un Cpr nel proprio comune. In altre parole: questa “soluzione semplice” piace molto sui social, ma poco nei fatti – continua Giacomelli –, nella realtà i Cpr sono costosissimi e umanamente discutibili: se fossero davvero la panacea che sbandiera FdI, non ci sarebbero riserve e omissioni locali. Noi del Movimento 5 Stelle, al contrario, mettiamo in campo soluzioni serie: corridoi umanitari sostenuti dall’Unione Europea e permessi di lavoro regolari per spezzare il modello del caporalato. Un’impostazione che risponde al sentimento del 69 % dei toscani, favorevoli all’accoglienza per i minori vulnerabili».

«E mentre la propaganda securitaria va avanti – conclude il candidatoi numeri dei flussi sono impietosi per il Governo e Fratelli d’Italia: nel primo semestre 2025 si registrano oltre 30.000 sbarchi, con un incremento del 15,5% rispetto al 2024. È tempo di uscire dalla retorica: la Toscana merita politiche che combinino sicurezza e solidarietà, con rimpatri volontari assistiti, formazione e lavoro regolare».

Banner

