Il Vescovo Bernardino in visita al 4° Stormo dell’Aeronautica Militare

Accolto dal Comandante del 4° Stormo, Colonnello Davide Dentamaro, al Vescovo sono state illustrate le principali attività del reparto

Grosseto. Un incontro informale con il personale del 4° Stormo, un momento di preghiera per la Madonna di Loreto, patrona dell’Aeronautica Militare, e ai caduti della Forza Armata. Questo lo scopo della visita del Vescovo di Grosseto Monsignor Bernardino Giordano, che ha avuto luogo al 4° Stormo di Grosseto venerdì 19 settembre.

L’incontro

Accolto dal Comandante del 4° Stormo, Colonnello Davide Dentamaro, al Vescovo sono state illustrate le principali attività del reparto del “Cavallino Rampante” ossia la difesa aerea, il supporto alle missioni internazionali, l’addestramento dei piloti della Forza Armata assegnati al velivolo Eurofighter e, successivamente dal cappellano militare del reparto, Don Michele, le attività di assistenza spirituale in favore del Personale.

Monsignor Bernardino Giordano si è recato negli Hangar della manutenzione, dove ha avuto modo di incontrare e confrontarsi con il personale dello Stormo.

Il Colonnello Davide Dentamaro ha espresso grande apprezzamento per la visita del Vescovo, il quale ha mostrato interesse e dedicato tempo e attenzione per l’attività, ma soprattutto alle persone che lavorano all’interno di un reparto dell’Aeronautica Militare quotidianamente al servizio della collettività e pienamente integrato con la realtà territoriale.

