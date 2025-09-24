Raccolta delle olive: ecco l’avviso del Comune per l’assegnazione dei terreni

Home FollonicaRaccolta delle olive: ecco l’avviso del Comune per l’assegnazione dei terreni
Con Decreto 742/2025 sono stati approvatoi lo schema di avviso pubblico e i modelli ad esso allegati

Follonica (Grosseto). Con il Decreto 249/2025, la Giunta comunale di Follonica dà indirizzo all’Ufficio Patrimonio di attivare la procedura di assegnazione dei terreni per la raccolta delle olive del Comune ai sensi del regolamento sulla collaborazione tra cittadinanza e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Con Decreto 742/2025 sono stati approvatoi lo schema di avviso pubblico e i modelli ad esso allegati:

1 Allegato A – suddivisione delle zone ad olivete
2 Allegato B – schema sulle modalità di gestione
3 Allegato C – modello di richiesta di patto di collaborazione

Il Comune invita la cittadinanza interessata a presentare la proposta di richiesta di patto di collaborazione al fine di assegnare i terreni comunali per la raccolta delle olive, entro il termine del 13 ottobre 2025, pena l’esclusione.

L’Ufficio Patrimonio è a completa disposizione per la consegna dei modelli e per fornire le dovute informazioni.

Contatti:

  • e-mail etronconi@comune.follonica.gr.it, tel. 0566.59219;
  • bparenti@comune.follonica.gr.it, tel. 0566.59215.
