Nasce la Consulta provinciale delle famiglie: ecco come inviare le candidature

Grosseto. Dopo la costituzione della Consulta dello sport e della Consulta delle disabilità, la Provincia di Grosseto ha pubblicato un avviso per raccogliere le candidature per la Consulta provinciale delle famiglie.

Sono invitati a presentare la candidatura di un proprio rappresentante e di un eventuale supplente tutte le associazioni regolarmente costituite e attive sul territorio provinciale, operanti in ambito familiare, educativo, sociale o assistenziale, iscritte nei registri regionali o nazionali delle associazioni di promozione sociale o del volontariato.

La Consulta provinciale delle famiglie rappresenta uno strumento di partecipazione attiva e di dialogo permanente tra l’Ente provinciale, i Comuni, le associazioni familiari, i servizi territoriali e i cittadini, per contribuire alla definizione di politiche pubbliche integrate e partecipate, a sostegno del benessere delle famiglie, favorendo l’inclusione e la qualità della vita.

Nasce per volontà della Provincia di Grosseto, che riconosce nelle famiglie una risorsa fondamentale della comunità, per la coesione sociale, la crescita educativa e la trasmissione dei valori civili e culturali alle nuove generazioni.

Scadenza dell’avviso pubblico

I soggetti interessati dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre il 22 ottobre 2025, presentando l’istanza di candidatura sottoscritta dal legale rappresentante (allegato A del bando); la copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione; il curriculum del candidato indicato nell’istanza di candidatura, con evidenza dell’esperienza maturata in materia di politiche familiari.

Le candidature dovranno essere inviate tramite Pec all’indirizzo pec provincia.grosseto@postacert.toscana.it oppure consegnate a mano all’ufficio Protocollo della Provincia di Grosseto.

Al seguente link è pubblicato l’avviso con tutta la documentazione: https://servizi.provincia.grosseto.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=11407&CSRF=d7a88e18863946a8a4d47ce99927c878