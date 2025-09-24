La palestra della scuola primaria torna a vivere: terminati i lavori di ristrutturazione

Cinigiano (Grosseto). Dopo un lungo periodo di chiusura, si sono riaperte le porte della palestra della scuola primaria “Alfiero Grazi” di Cinigiano. Conclusi i lavori di ristrutturazione, la struttura viene consegnata alle scuole e all’intera comunità per tornare ad essere punto di riferimento delle attività sportive.

Il progetto

Grazie alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 79/2021 e successivo decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 12268 del 15 giugno 2022, il Comune di Cinigiano ha ottenuto un importante contributo economico.

Il finanziamento – 1.075.720,00 euro – relativo alla graduatoria del Piano triennale dell’edilizia scolastica 2018/2020, ha portato a termine il processo di ristrutturazione che, negli ultimi anni, ha interessato l’intero plesso scolastico. Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta comunale n.119 del 28 giugno 2023 per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione ed adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, agibilità, adeguamento sismico e tecnologico della scuola primaria ‘A. Grazi’ di Cinigiano – Blocco spogliatoi, consolidamento palestra, efficientamento e sistemazioni esterne”.

Sono stati eseguiti interventi che hanno comportato la completa demolizione degli spogliatoi esistenti e la successiva realizzazione di nuovi locali, preceduta dalla costruzione di un muro di sostegno del terrapieno situato a monte. Sul corpo principale della palestra si è provveduto alla sostituzione integrale degli infissi e alla posa di una nuova pavimentazione. L’intera area esterna a servizio del plesso scolastico è stata oggetto di riqualificazione, con miglioramenti in termini di funzionalità e sicurezza. Nel piazzale posteriore è stata realizzata una nuova pavimentazione e la recinzione perimetrale è stata completamente sostituita, inclusi i cancelli pedonali e carrabili. L’impianto di illuminazione è stato rinnovato, comprendendo anche quello del campetto esterno, che è stato ulteriormente valorizzato mediante la sostituzione della rete perimetrale. Le opere si sono concluse con l’installazione di un impianto fotovoltaico di circa 35 KWp sulla copertura del corpo principale della scuola.

L’inaugurazione

Questa mattina, mercoledì 24 settembre, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione. Insieme al sindaco e alla dirigente scolastica dell’Istituto “Federigo Tozzi”, di cui il plesso di Cinigiano fa parte, hanno partecipato l’assessore regionale all’economia e al turismo, le autorità, gli insegnanti e gli alunni. Prima del taglio del nastro i bambini hanno cantato l’Inno d’Italia.

Come dichiarato dal primo cittadino, da oggi la scuola primaria di Cinigiano è finalmente dotata di uno spazio per le attività ludiche, ricreative e sportive a cui potranno accedere, in orari diversi da quelli scolastici, anche le associazioni presenti sul territorio. La palestra rappresenta una risorsa strategica per il benessere e la socializzazione, uno spazio sicuro dove praticare sport e costruire legami interpersonali. Grazie alla ristrutturazione, sono state realizzate importanti opere di adeguamento strutturale e funzionale volte anche alla sostenibilità ambientale. L’installazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura del corpo principale della scuola contribuisce alla riduzione dei consumi energetici e si configura come una scelta orientata alla salvaguardia dell’ambiente e all’efficienza energetica.

Finanziare interventi sugli edifici scolastici, come sottolineato dall’assessore regionale, è un po’ come finanziare il futuro; mettere in sicurezza e rendere più accoglienti, fruibili e attrezzati gli spazi che vivono ogni giorno i ragazzi è una priorità che la Regione Toscana continuerà a perseguire.