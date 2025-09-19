Tradizione, musica e convivialità: torna la Sagra della salsiccia

Pari (Grosseto). Il borgo medievale di Pari, adagiato sulle colline tra Siena e Grosseto, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno maremmano: la Sagra della salsiccia, giunta quest’anno alla sua 58ª edizione.

Tre giorni – 26, 27 e 28 settembre – che trasformeranno il paese in un palcoscenico a cielo aperto, dove i profumi della cucina tradizionale si mescoleranno alle note della musica dal vivo e al calore dell’ospitalità paesana.

La Sagra della salsiccia non è solo un evento gastronomico: è un vero e proprio rito collettivo, capace di unire generazioni diverse e di richiamare visitatori da tutta la Maremma e oltre. Una festa che porta con sé la storia di un territorio e il valore della socialità, rappresentando un momento di orgoglio per l’intera comunità parigiana.

Protagonista assoluta sarà naturalmente la salsiccia, preparata secondo le ricette della tradizione e accompagnata da tanti altri piatti tipici che raccontano l’anima culinaria del borgo. Gli stand gastronomici apriranno ogni giorno a pranzo e a cena, offrendo ai visitatori l’occasione di gustare sapori autentici in un’atmosfera conviviale e genuina.

Ma la Sagra non è solo buona tavola: il programma è ricco di eventi pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo, dai giovani alle famiglie.

Il programma

Venerdì 26 settembre: alle 19 l’apertura degli stand gastronomici darà ufficialmente il via alla festa. A seguire, dalle 22, piazza Castelfidardo si animerà con il dj set di Cato Dj, che farà ballare e divertire il pubblico fino a tarda sera.

Sabato 27 settembre: giornata intensa con doppia apertura degli stand a pranzo e a cena. Nel pomeriggio, alle 17.30, spazio alla danza con lo spettacolo “Briciole d’Oriente”, a cura delle Danzatrici nomadi. La serata proseguirà all’insegna della musica e dell’energia degli 80′ Febbre, una band capace di riportare in vita le atmosfere e i successi degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000.

Domenica 28 settembre: una giornata pensata per soddisfare grandi e piccoli. A pranzo, gli stand gastronomici torneranno a proporre i piatti tipici locali, mentre il pomeriggio si dividerà tra la grande musica e il divertimento per i bambini: alle 16, in piazza Castelfidardo, si esibiranno il violinista Alessandro Golini e il chitarrista Paolo Batistini, in un concerto raffinato e suggestivo; contemporaneamente, in Palazzo, i più piccoli troveranno truccabimbi, giochi e bolle di sapone. In serata, la festa continuerà con l’apertura degli stand alle 19 e si concluderà in bellezza con il piano bar di Enrico Collura.

La Sagra della salsiccia di Pari è molto più di un evento: è un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme, per vivere l’atmosfera autentica di un borgo toscano e per sostenere le tradizioni che rendono unici i piccoli centri della Maremma. La manifestazione, portata avanti da quasi sessant’anni grazie all’impegno dei volontari e alla passione dei cittadini, rappresenta un simbolo di continuità e di identità per tutta la comunità.

L’appuntamento è a Pari, il 26, 27 e 28 settembre: tre giorni di gusto, allegria e tradizione che vi faranno innamorare di nuovo della Maremma.