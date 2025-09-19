Home AttualitàLa Cgil in piazza a Livorno per chiedere di fermare il massacro a Gaza e la pace in Palestina
La Cgil in piazza a Livorno per chiedere di fermare il massacro a Gaza e la pace in Palestina

Il corteo, che ha attraversato la città fino a raggiungere il porto, è stato caratterizzato da una grande partecipazione

di Redazione
Grosseto. Grande partecipazione della Cgil Grosseto alla manifestazione di Livorno indetta nell’ambito dello sciopero generale di venerdì 19 settembre, promosso dalla Cgil Toscana per fermare il massacro a Gaza e chiedere la pace in Palestina. In una manifestazione così partecipata che, come confermano gli organi di sicurezza, non si vedeva a Livorno dal 2010.

Oltre al servizio bus organizzato dalla Camera del lavoro, che ha portato a Livorno decine di iscritte e iscritti, dalla Maremma si sono unite alla manifestazione persone arrivate in treno e in auto: in tutto circa 50 persone in più si sono unite al corteo, a conferma di una forte volontà di esserci e di rendere visibile la voce della nostra provincia.

«Ancora una volta – commenta Monica Pagni, segretaria generale della Cgil Grosseto – la Maremma ha saputo rispondere con determinazione all’appello alla mobilitazione. La nostra presenza a Livorno ha voluto dire che non possiamo restare indifferenti di fronte al genocidio del popolo palestinese e che il sindacato ha il dovere di schierarsi sempre dalla parte della pace e dei diritti umani».

Il corteo, che ha attraversato la città fino a raggiungere il porto, è stato caratterizzato da una grande partecipazione e da messaggi netti contro la guerra, le politiche di riarmo e l’indifferenza dei Governi.

«Concludere la manifestazione al porto di Livorno – prosegue Pagni ha un valore simbolico enorme. Noi, insieme ai lavoratori portuali che hanno sostenuto la partenza della Global Sumud Flottilla, vogliamo il Mediterraneo come mare di pace, come luogo di incontro e di speranza, non come canale di transito di armi e di morte. La voce di Grosseto e della Toscana oggi è arrivata forte e chiara: fermiamo il massacro e apriamo la strada alla pace».

