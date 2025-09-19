Home AttualitàIn Maremma c’è un nuovo dottore: Simone si laurea in Ingegneria navale
In Maremma c’è un nuovo dottore: Simone si laurea in Ingegneria navale

Simone Palombo ha completato il percorso di studi in tre anni

di Redazione
Capalbio (Grosseto). A Capalbio c’è un dottore in Ingegneria navale: Simone Palombo, nato nel 2003, cittadino capalbiese, si è laureato oggi nel corso di Ingegneria navale del Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni del Politecnico di Genova con la tesi “Verifica del progetto di massima di una Product Carrier da 14700 DWT”. Relatore il professor Giorgio Tani.

Immatricolato nell’anno 2022, ecco i corsi principali seguiti da Palombo: Matematica, Fisica, Meccanica dei solidi, Dinamica dei fluidi, Termodinamica. Le materie chiave legate all’Ingegneria navale sono: Propulsione, Strutture marine, Idrodinamica, Progettazione di navi, Materiali e corrosione marina.

Palombo ha completato il percorso di studi in tre anni. I suoi obiettivi professionali son:o progettazione di navi, gestione di progetti, ricerca e sviluppo nel settore navale. I suoi settori di interesse sono: cantieristica, shipping, energie rinnovabili marine, manutenzione e affidabilità.

A Simone arrivano le congratulazioni dei genitori Sonia e Nunzio e del fratello Alessio.

