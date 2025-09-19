Servizio civile, Festambiente cerca due giovani: come candidarsi

Grosseto. Festambiente, il festival nazionale di Legambiente dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente, apre le porte a un’opportunità concreta di impegno e crescita personale.

La sede nazionale di Rispescia, che ospita anche il Polo nazionale per l’agroecologia, mette a disposizione due posti per giovani interessati a partecipare al servizio civile ambientale 2025.

I volontari selezionati potranno vivere un’esperienza intensa e formativa, contribuendo direttamente alla promozione della cultura della sostenibilità e alla realizzazione di buone pratiche ambientali sul territorio. Il loro impegno si tradurrà in attività concrete: dall’educazione ambientale nelle scuole all’organizzazione di eventi e campagne di sensibilizzazione, dalla promozione della mobilità sostenibile e del turismo responsabile al supporto alla comunicazione ambientale, fino alla partecipazione a progetti locali su energia, rifiuti, biodiversità e consumo consapevole.

L’esperienza avrà una durata di 12 mesi e prevede un rimborso spese mensile di 519,47 euro.

“Il servizio civile ambientale rappresenta un’occasione straordinaria per coniugare impegno civico e crescita personale – commenta Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente -. Chi partecipa avrà la possibilità di sperimentarsi in attività concrete, contribuendo a rafforzare la cultura della sostenibilità e le pratiche virtuose sul territorio. Festambiente, con la sua sede a Rispescia e il Polo nazionale per l’agroecologia, è il luogo ideale per accogliere giovani motivati e pronti a fare la differenza”.

Le candidature devono essere presentate entro le ore 14.00 del 15 ottobre 2025, esclusivamente online, al link ufficiale del servizio civile: https://domandaonline.serviziocivile.it.