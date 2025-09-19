Home GrossetoServizio civile, Festambiente cerca due giovani: come candidarsi
GrossetoNotizie dagli Enti

Servizio civile, Festambiente cerca due giovani: come candidarsi

I volontari selezionati potranno vivere un'esperienza intensa e formativa

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Festambiente, il festival nazionale di Legambiente dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente, apre le porte a un’opportunità concreta di impegno e crescita personale.

La sede nazionale di Rispescia, che ospita anche il Polo nazionale per l’agroecologia, mette a disposizione due posti per giovani interessati a partecipare al servizio civile ambientale 2025.

I volontari selezionati potranno vivere un’esperienza intensa e formativa, contribuendo direttamente alla promozione della cultura della sostenibilità e alla realizzazione di buone pratiche ambientali sul territorio. Il loro impegno si tradurrà in attività concrete: dall’educazione ambientale nelle scuole all’organizzazione di eventi e campagne di sensibilizzazione, dalla promozione della mobilità sostenibile e del turismo responsabile al supporto alla comunicazione ambientale, fino alla partecipazione a progetti locali su energia, rifiuti, biodiversità e consumo consapevole.

L’esperienza avrà una durata di 12 mesi e prevede un rimborso spese mensile di 519,47 euro.

“Il servizio civile ambientale rappresenta un’occasione straordinaria per coniugare impegno civico e crescita personale – commenta Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente -. Chi partecipa avrà la possibilità di sperimentarsi in attività concrete, contribuendo a rafforzare la cultura della sostenibilità e le pratiche virtuose sul territorio. Festambiente, con la sua sede a Rispescia e il Polo nazionale per l’agroecologia, è il luogo ideale per accogliere giovani motivati e pronti a fare la differenza”.

Le candidature devono essere presentate entro le ore 14.00 del 15 ottobre 2025, esclusivamente online, al link ufficiale del servizio civile: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Sciopero generale: possibili disagi nei servizi autobus di...

Verso le regionali, Vasellini: “Marras ha snobbato i...

Transizione energetica, Tosini: “Vivarelli Colonna preferisce il nucleare...

Il Comune amplia l’orario di apertura e di...

Confesercenti Assoterziario rinnova le cariche: tutte le nomine

Nuove isole ecologiche informatizzate: al via la distribuzione...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: