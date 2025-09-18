La Fondazione Bianciardi presenta gli scritti di Cassola per il Corriere della Sera

Grosseto. La Biblioteca Chelliana di Grosseto ospita venerdì 19 settembre, a partire dalle 18, la presentazione del volume che raccoglie gli scritti di Carlo Cassola per il Corriere della Sera (1953-1984), a cura di Alba Andreini.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Luciano Bianciardi e si inquadra nel progetto più ampio di approfondire la relazione tra i due scrittori che nel dopoguerra realizzano un sodalizio culturale e civile tanto significativo da dare vita a varie ricerche comuni sul territorio grossetano, molte delle quali confluiranno nel 1956 nella scrittura a quattro mani del saggio “I Minatori della Maremma”.

Lucia Matergi, direttrice della Fondazione Bianciardi, insieme a Federico Masci, membro del suo comitato scientifico, condurranno la presentazione del libro, che offre al lettore un ritratto parzialmente inedito di Cassola come osservatore critico del suo tempo e permette di definire un pensiero insieme polemico e originale, segnato da una costante diffidenza verso i conformismi culturali e politici.

Un’occasione preziosa per riscoprire la voce di uno degli autori più significativi del Novecento italiano, capace di coniugare fedeltà al presente e sguardo critico sul futuro.