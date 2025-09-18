“Darkside Maremma”. due giornate di cinema dedicate ad Umberto Lenzi

Grosseto. “Darkside Maremma – L’ombra di Umberto Lenzi”, due giorni imperdibili a Grosseto, al Molino Hub, lo spazio sulle Mura medicee gestito da Clan, in collaborazione con Le Mura.

Un evento, organizzato da Chiasso Cult insieme a la Mediateca digitale della Maremma, Kansassiti, Tuttology Podcast e Storie di cinema, nato per rendere omaggio a uno dei grandi maestri del nostro cinema: Umberto Lenzi.

Grosseto diventa per due giorni la capitale di un cinema italiano “laterale” che ha fatto innamorare spettatori in tutto il mondo e che continua a ispirare i grandi di Hollywood. Chiamato “di serie B” o “Cinema Bis” come dicono i francesi, è in realtà puro cinema di genere. Un cinema potente e ricco di energia, talvolta dissacratore e ostico, ma sicuramente libero.

Umberto Lenzi, è stato uno di quegli instancabili esploratori di linguaggi e generi, dal poliziesco all’horror, fino ai grandi kolossal di guerra, ha attraversato la storia del cinema popolare con coraggio, inventiva e feroce ironia. Non a caso, il suo nome continua a essere citato da registi di fama mondiale come Quentin Tarantino, Joe Dante e Eli Roth. E per questo è importante celebrare questo grande autore proprio nei luoghi che lo hanno visto nascere e crescere, restituendo al pubblico l’energia e la vitalità del suo cinema.

Il programma

A raccontarne la carriera, venerdì 19 settembre, alle 18, arriveranno due voci autorevoli e appassionate: Marco Giusti, critico cinematografico e autore di programmi Rai, tra cui Blob e Stracult, e Paolo Spagnuolo, giornalista, regista e biografo di Lenzi, che guideranno il pubblico in un viaggio tra racconti, aneddoti e testimonianze.

Alle 21 sarà proiettato per la prima volta un documentario dove proprio il regista racconta la sua incredibile storia. Un racconto appassionante dai suoi anni in Maremma all’ascesa ai set cinematografici a Hollywood.

Alle 21:30 proiezione del cult “Il cinico, l’infame, il violento”, il poliziesco che Lenzi girò con Tomas Milian e Maurizio Merli.

Sabato 20 settembre, alle 18, Davide Pulici, vicedirettore di Nocturno, rivista che da decenni scava nel cuore pulsante di questo cinema, e Tania Bizzarro, madrina del festival di cinema Horror “Vespertilio Awards” e youtuber del canale “Ore di Orrore”, racconteranno le storie del cinema di genere italiano, dei suoi autori più famosi e dei film che ancora oggi appassionano intere generazioni.

Alle 21 inizia “La lunga notte dei corti”, una selezione dei migliori cortometraggi italiani horror e thriller, selezionati dal “Fipili Horror Fest“, uno dei festival cinematografici sul tema più longevi d’Italia, e dal “Vespertilio Awards”.

L’ingresso al Molino Hub è gratuito, con obbligo di tessera di una delle associazioni: Clan o Kansassity (5 euro).

Chi volesse rimanere all’apericena, alle 20, dopo gli incontri e prima delle proiezioni, è invitato a prenotarsi alla mail: chiasso.cult@gmail.com