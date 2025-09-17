Home FollonicaCronaca FollonicaRottura di un tubo durante i lavori: fuga di gas a Follonica
Rottura di un tubo durante i lavori: fuga di gas a Follonica

di Redazione
14 views

Follonica (Gr) – Nella giornata di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco di Follonica è intervenuta a seguito della segnalazione di una fuga di gas provocata dalla rottura accidentale di una condotta della rete cittadina.

Durante i lavori di scavo, infatti, è stato probabilmente tranciato un tubo del gas. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per delimitare e mettere in sicurezza l’area, prevenendo possibili potenziali situazioni di pericolo, in attesa dell’arrivo di un tecnico della ditta fornitrice del servizio che potesse procedere all’interruzione dell’erogazione e al ripristino della linea danneggiata.

L’area è tuttora presidiata fino al completamento delle operazioni do verifica e di messa in sicurezza.

